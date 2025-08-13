Zbliżający się długi weekend oznacza przerwę w funkcjonowaniu systemu Elixir. Przelewy zlecone po godzinie 16:00 w czwartek, 14 sierpnia, dotrą do odbiorców dopiero w poniedziałek - poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Sprawdź, jak uniknąć opóźnień i jakie alternatywy oferują banki.

Międzybankowe przelewy w systemie Elixir zlecone w czwartek, 14 sierpnia, po godz. 16. trafią na konta odbiorców dopiero w poniedziałek / Shutterstock

Przelewy Elixir zlecone po 16:00 w czwartek, 14 sierpnia, dotrą do odbiorców dopiero w poniedziałek, 18 sierpnia.

15 sierpnia (piątek) to dzień wolny - w systemie Elixir będzie przerwa.

Przeczytaj dalszą część artykułu, aby dowiedzieć się, jak uniknąć problemu z płatnościami w długi weekend.

Długi weekend i przerwa w rozliczeniach

Izba przypomina, że piątek, 15 sierpnia, jest dniem wolnym od pracy, co oznacza, że system rozliczeniowy Elixir obsługujący przelewy międzybankowe w złotych będzie miał przerwę w standardowym funkcjonowaniu. Dlatego KIR radzi, by terminowe płatności przypadające na ten dzień zaplanować i zlecić wcześniej lub skorzystać z przelewów natychmiastowych w systemie Express Elixir, który jest dostępny dla klientów banków także w dni świąteczne.

Trzy sesje rozliczeniowe. Euro bez zmian

KIR wyjaśniła, że rozliczenie przelewów i poleceń zapłaty odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, od poniedziałku do piątku, o godzinie 9:30, 13:30 i 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. "Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy w czwartek, 14 sierpnia, po godzinie 16:00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym - czyli w poniedziałek, 18 sierpnia" - napisała Izba.

Dodała, że system Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, 15 sierpnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Oznacza to, że tego dnia, podobnie jak w każdy dzień roboczy, KIR przeprowadzi 6 sesji rozliczeniowych.



Zawsze można wybrać płatności natychmiastowe, ale to często łączy się z dodatkową opłatą

Izba zaznaczyła, że niezależnie od dnia tygodnia klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych, czyli Express Elixir, który działa w trybie ciągłym - również w weekendy i święta. "Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym" - dodała Izba.

W komunikacie przypomniano, że Elixir to obsługiwany przez KIR elektroniczny system rozliczeń międzybankowych. Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce.

Krajowa Izba Rozliczeniowa to firma obsługująca infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Pełni także funkcję technologicznego integratora rozwiązań wspierających budowę cyfrowej gospodarki, tworząc rozwiązania m.in. z zakresu bezpiecznej wymiany informacji oraz otwartej bankowości, a także nowoczesne narzędzia z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania (zdalne potwierdzanie tożsamości - mojeID oraz kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej - mSzafir).