Nowy okres świadczeniowy na 800 plus wystartował z impetem. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ujawnia – na nowe świadczenia wychowawcze złożono już ponad 4 miliony wniosków, obejmujących 6,5 miliona dzieci. Jak zapewnić ciągłość wypłat i co zrobić, aby nie stracić na zmianach? Szczegóły poniżej.

4,2 mln wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy / Shutterstock

Z początkiem czerwca rodziny w całej Polsce wkroczyły w nowy okres świadczeniowy 800 plus, który potrwa do końca maja 2026 roku. To ważny moment dla wielu domowych budżetów, szczególnie że świadczenie wychowawcze, wypłacane w wysokości 800 zł miesięcznie, przysługuje na każde dziecko, które nie skończyło jeszcze 18 lat. Co ważniejsze, nie ma tu znaczenia, jaki dochód osiąga rodzina - świadczenie należy się wszystkim.

Ogromne zainteresowanie programem potwierdzają najnowsze dane przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rodzice i opiekunowie złożyli już 4,2 miliona wniosków, które dotyczą 6,5 miliona dzieci.

Ale uwaga! Ważny termin dla wszystkich, którzy chcą zapewnić sobie ciągłość wypłaty świadczenia. Złożenie wniosku do końca czerwca 2025 roku gwarantuje, że ZUS rozpatrzy go i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - i to już do 31 sierpnia 2025 roku. Jeśli jednak wniosek trafi do ZUS po tym terminie, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości otrzymania wyrównania. Dlatego warto być na bieżąco i nie przegapić kluczowych dat.

Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS wypłaca świadczenia bezgotówkowo, bezpośrednio na rachunki bankowe świadczeniobiorców.

Dla rodziców i opiekunów dostępne są różne kanały składania wniosków:

Platforma Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna

bezpłatna aplikacja mobilna mZUS.

To ułatwienia, które mają na celu maksymalne uproszczenie i przyspieszenie procesu składania wniosków.

W 2024 roku rodzice złożyli aż 5 milionów 193 tysiące wniosków, dotyczących 7 milionów 918 tysięcy dzieci. To więcej niż rok wcześniej, kiedy to zarejestrowano 5 milionów 271 tysięcy wniosków, obejmujących 8 milionów 136 tysięcy dzieci.