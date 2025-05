Niedziela, 1 czerwca - to nie tylko termin drugiej tury wyborów prezydenckich, ale także nowy okres świadczeniowy 800 plus. Będzie on trwał aż do 31 maja 2026 roku. Należy pamiętać, że 1 czerwca następują zmiany w programie 800 plus. W życie wchodzi pewien wymóg konieczny do tego, aby otrzymywać pieniądze na dziecko. Co bezwzględnie trzeba wiedzieć?

Zmiany w 800 plus od 1 czerwca 2025 roku - co trzeba wiedzieć, by wciąż pobierać świadczenie? Zdj. poglądowe / Shutterstock Od 1 czerwca 800 plus, czyli świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie, będzie można pobierać na dziecko, które realizuje obowiązek szkolny lub przedszkolny.

Chodzi konkretnie o to, aby dziecko uczęszczało do szkoły w ramach polskiego systemu edukacji.

800 zł miesięcznie dla Twojego dziecka! Sprawdź, jak nie przegapić terminu na 800 plus 800 plus obcięte dla części beneficjentów. Zmiany od 1 czerwca Od 1 czerwca tego roku, a więc od nowego okresu świadczeniowego, będzie obowiązywało nowe kryterium przyznawania 800 plus. Nie ma kryteriów dochodowych, aby otrzymywać to świadczenie. W tej chwili może się o nie ubiegać każda rodzina na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Za to od 1 czerwca - jak informuje Portal Samorządowy - otrzymywanie 800 zł miesięcznie, a więc 800 plus, będzie uzależnione od tego, czy dziecko realizuje obowiązek przygotowania przedszkolnego czy obowiązek szkolny w ramach polskiego systemu edukcji. 800 plus od 1 czerwca. Kto może liczyć na ciągłość świadczenia? Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus przyjmuje ZUS. Można je składać wyłącznie internetowo. Opcje są trzy: przez platformę PUE/eZUS lub aplikację mobilną mZUS,

przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl

przez bankowość elektroniczną. Aby - z 1 czerwca - zachować ciągłość świadczenia, a więc otrzymywać pieniądze bez przerwy - wniosek trzeba było złożyć do 30 kwietnia. Co w przypadku, jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić? Spóźnialscy, którzy złożą wniosek między 1 maja a 30 czerwca, otrzymają wypłatę z wyrównaniem od czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Wypłata świadczenia w wysokości 800 zł odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej - na wskazane przez wnioskodawcę we wniosku konto bankowe.

