Wprowadzenie przepisów, które umożliwiałyby wypłacanie 800 plus tylko tym migrantom, którzy mieszkają i pracują w Polsce, może potrwać kilkanaście miesięcy i kosztować polskiego podatnika kilkadziesiąt milionów złotych - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Okazuje się, że taka operacja wymaga wielu korekt w specjalnym systemie teleinformatycznym.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Dlaczego zmiany "w trybie pilnym" są nierealne?

Według informacji RMF FM przy resorcie spraw wewnętrznych i administracji działa specjalny zespół odpowiedzialny za nowelizację ustawy o 800 plus. Najpierw kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdził, że świadczenie musi być wypłacane tylko tym migrantom, którzy mieszkają i płacą podatki w naszym kraju. Następnie premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapowiedział, że rząd zajmie się tymi zmianami w "trybie pilnym". Okazuje się jednak, że cały proces wprowadzania nowych przepisów może zająć kilkanaście miesięcy.

Wszystkie świadczenia socjalne wypłacane Polakom (800 plus, Aktywny rodzic itp.) są obsługiwane za pomocą systemu do automatycznego przetwarzania danych, wspieranego przez sztuczną inteligencję. Zaledwie promil spraw załatwiany jest przez fizyczne osoby, które ręcznie wprowadzają zmiany.

Jeżeli ktoś planuje jakąkolwiek zmianę w 800 plus, musi przeprowadzić zmiany w systemie teleinformatycznym do automatycznego przetwarzania danych. To może kosztować nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Do tego trzeba też przeprowadzić zamówienia publiczne. Ktoś musi napisać od nowa całą aplikację, następnie trzeba to przetestować, wdrożyć i przeszkolić pracowników - słyszymy anonimowo od jednego z członków rządu.

Jeżeli zmiana miałaby polegać na tym, że zaciągano by skądś dane do weryfikacji, trzeba też zbudować połączenie, np. z Urzędem Skarbowym (w przypadku sprawdzenia, czy dana osoba płaci podatki w Polsce). Koszt takich zmian można wstępnie oszacować na kilkadziesiąt milionów złotych.

Ile czasu potrzeba na sam proces legislacyjny?

Według informacji RMF FM, biorąc pod uwagę skomplikowane procedury, sam proces legislacyjny związany ze zmianami w 800 plus mógłby zakończyć się najwcześniej w ostatnim kwartale tego roku.

Warto pamiętać, że zmiany w 800 plus mogą wchodzić w życie dopiero od kolejnego okresu świadczeniowego. Najbliższy rozpocznie się 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku.