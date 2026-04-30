Absolwenci pielęgniarstwa znaleźli się wśród najlepiej zarabiających młodych specjalistów w Polsce – wynika z najnowszego raportu Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). W zestawieniu dotyczącym wynagrodzeń brutto absolwentów rocznika 2023 pielęgniarki ustępują miejsca jedynie informatykom.

Informatycy na czele, pielęgniarki tuż za nimi

Najwyższe zarobki w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu odnotowali absolwenci informatyki - średnio około 14 tys. zł brutto miesięcznie. Na kolejnych miejscach uplasowali się specjaliści z zakresu analizy danych i inżynierii obliczeniowej (ok. 13,5 tys. zł). Pielęgniarki po studiach magisterskich w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze mogły liczyć na wynagrodzenie rzędu 12,8 tys. zł, a absolwentki Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy - 12,3 tys. zł.

Wzrost wynagrodzeń, ale duże różnice regionalne

Jak podkreśla Gilbert Kolbe z Polskiej Federacji Szpitali, zarobki pielęgniarek w ostatnich latach wzrosły, jednak ich wysokość zależy od regionu.

Ekspert wskazał, że absolwentki uczelni w Jeleniej Górze i Legnicy mogą liczyć na najwyższe zarobki, bo w zachodniej Polsce pielęgniarek brakuje najbardziej.

Podejrzewam też, że absolwentki studiów magisterskich musiały w trakcie studiów skończyć specjalizację i dzięki temu znalazły się w siatce płac w ochronie zdrowia w drugiej, najlepiej zarabiającej grupie - dodał.

Zmiany w zawodzie pielęgniarki

Dr Jerzy Gryglewicz z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego zwraca uwagę, że po wejściu Polski do UE wzrosły wymagania dotyczące wykształcenia pielęgniarek. Obecnie mają one szersze kompetencje, mogą m.in. wypisywać recepty i wykonywać więcej procedur medycznych.

Gryglewicz powiedział, że ze względu na braki kadrowe, dyrektorzy szpitali muszą oferować pielęgniarkom wyższe niż minimalne wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenia i prognozy

Minimalna płaca zasadnicza (bez dodatków np. za pracę w niedziele i święta) pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa (lub położnej) i specjalizacją to 10,5 tys. zł brutto. Pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim, ale bez specjalizacji, a także pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, pielęgniarki i położne z wykształceniem średnim i specjalizacją otrzymują minimum 8,3 tys. zł. Pielęgniarka i położna z wykształceniem średnim, ale bez specjalizacji, otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 7,6 tys. zł brutto. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9 proc.

Deficyt pielęgniarek coraz większy

Według raportu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP), najmniej pielęgniarek na mieszkańców przypada w województwie pomorskim - 45,8 na 100 tys. mieszkańców, lubuskim - 47, wielkopolskim - 48 i zachodnio-pomorskim - 48,1. Najwięcej - 70 - w województwie świętokrzyskim.

Analiza OZZPiP wskazuje, że brakuje blisko 160 tys. pielęgniarek (z pacjentami pracuje ok. 216 tys. pielęgniarek). Według prognozy zapotrzebowanie na pracę pielęgniarek będzie coraz większe ze względu demografię i starzejące się społeczeństwo. Jednocześnie liczba aktywnych zawodowo pielęgniarek z roku na rok jest coraz mniejsza; w 2036 r. ma ich być 202 tys.

Pielęgniarstwo wśród najbardziej opłacalnych kierunków

W pierwszej dziesiątce najlepiej opłacanych kierunków studiów aż dwa miejsca zajmuje pielęgniarstwo, a w pierwszej dwudziestce - siedem.

Według raportu ELA na najwyższe zarobki mogli liczyć absolwenci informatyki (studia II stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim - ponad 14 tys. zł. Nieco niższe wynagrodzenia otrzymywali absolwenci tego samego kierunku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - ponad 13,6 tys. zł oraz absolwenci Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria i Analiza Danych - 13,5 tys. zł.