Ważny dla Orlenu częściowy wyrok wydał Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Chodzi o rozliczenia z Gazpromem za zakup gazu w ramach kontraktu jamalskiego od listopada 2017 r. Trybunał oddalił roszczenie Orlenu o obniżenie ceny kontraktowej od listopada 2017 roku lub od stycznia 2018 roku, ale też roszczenie Gazpromu o podwyższenie ceny kontraktowej od listopada 2017 r.

Zapadł częściowy wyrok ważny dla Orlenu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Orlen poinformował w środę, że otrzymał informację o wydaniu 1 lipca 2025 r. przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie częściowego wyroku w postępowaniu arbitrażowym rozpoczętym 14 stycznia 2022 r. z powództwa spółek: PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, które dotyczyło m.in. zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany do PGNiG (aktualnie Orlen) od listopada 2017 r. na podstawie kontraktu dotyczącego zakupu gazu ziemnego z dnia 25 września 1996 r., czyli tzw. kontraktu jamalskiego.

Spółka przekazała w komunikacie, że na mocy tego wyroku Trybunał oddalił roszczenie Orlenu o obniżenie ceny kontraktowej od listopada 2017 roku lub od stycznia 2018 roku, ale też roszczenie Gazpromu o podwyższenie ceny kontraktowej od listopada 2017 r. Ustalił nową, wyższą cenę kontraktową na dzień 1 stycznia 2018 roku oraz - oddalił wszystkie dalej idące roszczenia Gazpromu o podwyższenie ceny kontraktowej na dzień 1 stycznia 2018 roku.

Orlen zwrócił uwagę, że wydany przez Trybunał wyrok częściowy obejmuje jeden z etapów wielowątkowego postępowania arbitrażowego.

We wstępnej ocenie spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku częściowego w okresie od stycznia 2018 roku do najwcześniejszej potencjalnej daty kolejnej zmiany ceny w ramach wniosków renegocjacyjnych z 2020/2021 roku wskazuje na występowanie różnicy do zapłaty przez Orlen w szacunkowej kwocie ok. 290 mln dol.

"Przy czym uznanie roszczeń pierwotnie składanych przez Gazprom w postępowaniu skutkowałoby występowaniem różnicy do zapłaty przez Orlen w kwocie ok. 1,7 mld dol." - dodała spółka. Wskazała, że Trybunał nie określił sposobu rozliczeń stron wynikających z określenia retroaktywnej formuły ceny kontraktowej ani nie zasądził żadnych kwot z tego tytułu, a ustalenie w zakresie ww. rozliczeń zostanie w pierwszej kolejności dokonane przez strony sporu. W przypadku sporu pomiędzy stronami w tym zakresie, kwestia ta zostanie rozstrzygnięta na dalszym etapie postępowania arbitrażowego.

Orlen poinformował, że analizuje treść wyroku częściowego, jak również sposób rozpoznania skutków finansowych w wynikach finansowych Orlenu oraz będzie kontynuowała działania w celu ochrony interesu spółki w ramach kolejnych faz postępowania arbitrażowego z Gazprom.