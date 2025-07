Tak fatalnych notowań obecny rząd Donalda Tuska jeszcze nie miał. W czerwcu 32 proc. Polaków popierało rząd, a aż 47 proc. było mu przeciwnych - wynika z sondażu CBOS. To najwyższy poziom sprzeciwu wobec tego rządu od czasu powołania.

Premier Donald Tusk / Paweł Wodzyński / East News

Według CBOS odsetek zadowolonych z rządu premiera Donalda Tuska od czerwca 2024 pozostaje "w miarę stabilny", stanowiąc od tego czasu około jedną trzecią badanych. W czerwcu jest to 32 proc. badanych (bez zmian względem maja). Jak zaznaczono, trzeci miesiąc z rzędu rośnie jednak skłonność do sprzeciwu wobec obecnego rządu - do 47 proc., co oznacza wzrost o 3 pkt proc. względem maja. "Jest to najwyższy poziom sprzeciwu wobec rządu, jaki odnotowaliśmy od czasu powołania obecnej Rady Ministrów" - podkreślono.

19 proc. badanych zadeklarowało obojętny stosunek do rządu, a 2 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania na ten temat.

W czerwcu 32 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie, że na czele rządu stoi Donald Tusk (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do maja i o 8 pkt proc. względem czerwca 2024 r.). Niezadowolenie z faktu, że Tusk jest premierem wyraziło 58 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc. wobec maja i o 11 pkt proc. względem czerwca 2024). 10 proc. respondentów nie miało zdania.

CBOS podał też, że o ile odsetek zwolenników rządu w perspektywie 13-miesięcznej pozostaje stabilny, o tyle ocena wyników jego działalności dość wyraźnie spadła. W czerwcu pracę rządu pozytywnie oceniło 32 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc. w stosunku do maja i o 10 pkt proc. w stosunku do czerwca 2024 r.).

Negatywnie działalność rządu oceniło 59 proc. ankietowanych. To wzrost o 7 pkt proc. w porównaniu z majem i wzrost o 15 pkt proc. rdr. 9 proc. badanych nie miało zdania.

CBOS zauważył, że opinie na temat skuteczności polityki gospodarczej rządu pozostają niemal niezmienne od pięciu miesięcy. W czerwcu 37 proc. badanych oceniło, że prowadzona przez rząd polityka stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. 51 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania, a 13 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".