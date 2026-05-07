Polska elektromobilność wchodzi na nowy poziom. ElectroMobility Poland ogłosiła dziś, że jej partnerem strategicznym przy budowie hubu elektromobilności w Jaworznie będzie tajwański gigant technologiczny Foxconn. To historyczny moment dla polskiego rynku samochodów elektrycznych i szansa na stworzenie silnej, rodzimej marki.

Izera - polski samochód elektryczny / Piotr Molecki/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Dokonaliśmy wyboru partnera strategicznego, podpisaliśmy stosowne porozumienie z firmą Foxconn, (...) partnerem wywodzącym się z Tajwanu - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

To właśnie Foxconn, światowy lider w produkcji elektroniki i technologii, ma wesprzeć polski projekt swoim doświadczeniem i kapitałem.

W lutym ElectroMobility Poland podpisała także porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które otwiera drogę do kapitałowego wsparcia inwestycji w Jaworznie na poziomie około 4,5 miliarda złotych. Środki te pochodzą z programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy.

Spółka ElectroMobility Poland powstała w 2016 r. w celu budowy polskiej marki samochodów elektrycznych Izera. Stało się to z inicjatywy czterech największych polskich spółek energetycznych: PGE, Energi, Enei i Tauronu. Każda z nich objęła po 25 procent udziałów.

W styczniu 2023 roku Skarb Państwa przejął większość akcji spółki, posiadając obecnie 90,8 procent udziałów, podczas gdy spółki energetyczne mają po 2,3 procent.

Kiedy pierwszy elektryczny samochód w Polsce?

Pierwszy samochód zjedzie z linii produkcyjnej w Jaworznie w 2029 roku - powiedział na konferencji prezes EMP Cyprian Gronkiewicz.

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun poinformował, że nazwa pierwszego polskiego auta elektrycznego nie została jeszcze wybrana. Zastrzegł jednak, że nie będzie to Izera.

Od pierwszego dnia produkcji będzie zapewniony local content na poziomie 70 proc. - wskazał prezes Gronkiewicz. - W związku z tym jest to bardzo duża korzyść dla lokalnych dostawców. Local content jest też strategicznym celem w obecnym porozumieniu z partnerem - dodał.

