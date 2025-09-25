Niemiecki koncern Bosch zapowiedział kolejną falę zwolnień w swoim dziale motoryzacyjnym. Do 2030 roku pracę straci około 13 tysięcy osób. Decyzja jest efektem trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnym w Europie, rosnącej konkurencji oraz konieczności głębokiej restrukturyzacji firmy.

/ Shutterstock

Bosch, jeden z największych światowych producentów części samochodowych, ogłosił plany redukcji zatrudnienia o 13 tysięcy etatów do 2030 roku. Największe zwolnienia dotkną zakładów w Niemczech, szczególnie w regionie Stuttgartu, gdzie znajduje się historyczna siedziba firmy. Pracę straci tam ponad 5 tys. osób.

Trudna sytuacja w branży

To nie pierwsza fala zwolnień w koncernie. Od 2024 roku Bosch zredukował już 11,6 tysiąca miejsc pracy na całym świecie, z czego 4,5 tysiąca w Niemczech. Obecnie firma zatrudnia 417 900 osób, a najnowsze cięcia obejmą ponad 3 procent kadry.

Decyzja o zwolnieniach jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację w europejskim przemyśle motoryzacyjnym. Dział motoryzacyjny Boscha odnotowuje roczną stratę na poziomie 2,5 miliarda euro. Słabnący popyt na samochody, rosnące koszty pracy i energii, a także konkurencja ze strony chińskich producentów sprawiają, że niemiecki gigant musi szukać oszczędności.

Na trudności branży wpływają również bariery handlowe, takie jak amerykańskie cła, oraz spadek sprzedaży na rynku chińskim. Wiele zakładów pracuje poniżej swoich możliwości produkcyjnych, a firmy są zmuszone do obniżania cen, mimo rosnących kosztów surowców.

Plany oszczędnościowe i inwestycje w nowe technologie

Bosch zapowiada, że oprócz redukcji zatrudnienia zamierza ograniczyć inwestycje w zakłady i budynki, usprawnić logistykę i łańcuchy dostaw oraz zmniejszyć koszty materiałowe i operacyjne. Firma podkreśla, że utrzymuje się nadwyżka mocy produkcyjnych w działach administracji, sprzedaży, rozwoju i produkcji.

Jednocześnie koncern inwestuje w nowe technologie, takie jak rozwiązania wodorowe i elektryczne, a także oprogramowanie do pojazdów autonomicznych. Jednak wdrażanie innowacji przebiega wolniej niż oczekiwano, co dodatkowo wpływa na konieczność restrukturyzacji.

Przyszłość niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego

Sytuacja Boscha odzwierciedla szersze problemy niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Producenci samochodów i dostawcy części, tacy jak Volkswagen czy Porsche, również ograniczają zatrudnienie i produkcję, by dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych. Eksperci przewidują, że konkurencja ze strony chińskich firm będzie się nasilać, a niemiecki sektor motoryzacyjny czeka okres głębokich zmian.