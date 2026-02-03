Rozliczenie PIT za 2025 rok należy składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Obowiązek złożenia deklaracji PIT dotyczy wszystkich osób, które w 2025 roku osiągnęły dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce. To zarówno pracownicy zatrudnieni na etacie, zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i emeryci, studenci czy osoby uzyskujące dochody z najmu lub kapitałów pieniężnych. W przypadku dzieci, studentów czy emerytów obowiązek rozliczenia pojawia się, gdy uzyskali oni dodatkowe dochody, np. z pracy czy najmu.

Jak skorzystać z ulgi na dziecko rozliczając PIT za 2025 rok? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Co grozi za niezłożenie PIT w terminie? Z jakich ulg mogą skorzystać podatnicy? M.in. te informacje znajdziesz w tym artykule.

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych (Personal Income Tax). PIT obejmuje przychody z pracy, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, kapitałów pieniężnych, najmu oraz innych źródeł dochodu osobistego.

W Polsce obowiązuje zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego, co oznacza, że rezydenci podatkowi muszą rozliczać wszystkie dochody - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - według obowiązujących stawek podatku dochodowego.

Rozliczenie PIT w roku 2026 za rok 2025 jest zależne od sposobu zatrudnienia i źródła dochodu. Pracownicy na etacie, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło otrzymują PIT-11 i na jego podstawie składają deklarację PIT-37. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wypełniają PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Podatnicy mogą rozliczać PIT indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, jeśli spełniają określone warunki. Dzieci, studenci i emeryci składają PIT w określonych sytuacjach, np. gdy osiągnęli dodatkowe dochody. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą rozlicza PIT w zależności od wybranej metody opodatkowania: skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu.

Najważniejsze terminy i zmiany w rozliczeniu PIT 2026

Podatnicy powinni zapamiętać te daty:

PIT-28 (ryczałt) można składać już od 1 stycznia 2026 r., ale termin mija 28 lutego 2026 r.

Korektę zeznania można złożyć do 31 grudnia 2031 r.

Zmiana organizacji pożytku publicznego (1,5 proc. podatku) możliwa jest do 1 czerwca 2026 r. poprzez korektę zeznania.

Od 15 lutego 2026 r. w e-Urzędzie Skarbowym dostępne są wstępnie wypełnione deklaracje PIT-37 i PIT-38 - jeśli nie zostaną zaakceptowane lub poprawione, zostaną automatycznie uznane za złożone po 30 kwietnia 2026 r.

PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39 oraz PIT-38 (z dochodami kapitałowymi niewykazanymi przez płatnika) należy rozliczyć samodzielnie - nie podlegają automatycznej akceptacji.

Nowości w rozliczeniu PIT za 2025 rok

W 2026 roku podatnicy muszą zwrócić uwagę na kilka ważnych zmian:

Wyższy limit zarobków dziecka, którego przekroczenie uniemożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej - do 22 546,92 zł rocznie.

Zwiększenie limitu zarobków osoby z niepełnosprawnością na utrzymaniu podatnika rozliczającego ulgę rehabilitacyjną - także do 22 546,92 zł.

Wyższe limity wpłat na IKE (do 26 019 zł) i IKZE (do 10 407,60 zł dla osób fizycznych i 15 611,40 zł dla samozatrudnionych).

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej na PIT-36L do kwoty 12 900 zł.

Ulgi i odliczenia w PIT 2026

W rozliczeniu za 2025 rok można skorzystać z następujących ulg:

Ulga na dziecko

Ulga termomodernizacyjna

Ulga na internet

Ulga rehabilitacyjna

Ulga dla młodych

Ulga na powrót

Ulga dla pracujących seniorów

Ulga odsetkowa

Odliczenie składek społecznych

Odliczenie składek zdrowotnych

Ulga dla krwiodawców

Wpłaty na IKZE

Ulga na nowe technologie

Ulga na zabytki

Darowizny na cele pożytku publicznego

Darowizny kościelne

Darowizny na cele edukacyjne dla szkół

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Darowizna komputerów przenośnych (tabletów i laptopów)

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Ulga na terminal

Ulga CSR - wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego

Składki członkowskie na związki zawodowe

Ulga na prototyp

Ulga na spółkę alternatywną

Ulga na zatrudnienie żołnierzy WOT i AR

Jaka ulga na dziecko przysługuje w 2026 roku?

Jedną z najpopularniejszych ulg, z których co roku korzystają podatnicy, to ulga prorodzinna nazywana ulgą na dziecko.

Wysokość ulgi na dziecko uzależniona jest w szczególności od liczby dzieci uprawnionych do ulgi. Ulga przysługuje w wysokości:

92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) - na pierwsze dziecko,

92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł) - na drugie dziecko,

166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł) - na trzecie dziecko,

225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł) - na czwarte i każde kolejne dziecko.

W przypadku rozliczania ulgi tylko na jedno dziecko kluczowe znaczenie ma dochód rodziców.

Rodzic bądź opiekun dziecka może skorzystać z ulgi na jedno dziecko, jeżeli:

jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł - w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),

jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Przysługującą, miesięczną kwotą zwrotu z podatku w przypadku jednego dziecka jest 92,67 zł, co daje łączny zwrot w wysokości 1112,04 zł.

W przypadku rozliczania ulgi prorodzinnej na dwoje i więcej dzieci limit dochodu rodziców nie obowiązuje.

Przysługującą, miesięczną kwotą zwrotu z podatku na każde z dwojga dzieci jest 92,67 zł, co daje łączny zwrot w wysokości 1112,04 zł na jedno dziecko, a więc 2 224,08 zł na oboje dzieci.

Rodzice trójki dzieci dostaną 4 224,12 zł zwrotu. Ulga prorodzinna począwszy od czwartego dziecka wyniesie 225 zł na miesiąc. Roczny zwrot na czwarte i każde następne dziecko wyniesie zatem 2700 zł.

Zwrot podatku i korekta PIT

Zwrot podatku następuje na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. W przypadku błędnego wypełnienia deklaracji, można złożyć jej korektę do 31 grudnia 2031 roku. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku zwiększenia podatku należy dopłacić zaległość z odsetkami.

Mamy kilka sposobów złożenia deklaracji PIT:

Online.

List polecony przez Pocztę Polską (liczy się data stempla pocztowego).

Osobiście w urzędzie skarbowym.

Wysyłka kurierem (w tym przypadku jednak liczy się data doręczenia do urzędu).

Co zrobić z formularzem z e-Urzędu Skarbowego?

Od 15 lutego 2026 r. na platformie e-Urząd Skarbowy są dostępne wstępnie wypełnione formularze PIT. Do dnia 30 kwietnia 2026 r. podatnik będzie mógł:

nie zrobić nic i wtedy po 30 kwietnia 2026 r. formularz będzie automatycznie wysłany do Urzędu Skarbowego

zmodyfikować formularz i wysłać do Urzędu Skarbowego

odrzucić automatyczne rozliczenie i wypełnić deklarację samodzielnie

Jakie są terminy rozliczenia PIT oraz terminy składania korekty?

30 kwietnia 2026 r. - ostateczny termin składania PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39

1 czerwca 2026 r. - termin zmiany organizacji OPP (1,5%) poprzez korektę

30 czerwca 2026 r. - termin zapłaty podatku dla przekazania 1,5% na OPP

31 grudnia 2031 roku - termin korekty zeznania podatkowego za 2025 rok.

Co jeśli nie rozliczymy PIT w terminie?

Rozliczenie PIT po terminie jest możliwe, jednak może wiązać się z konsekwencjami podatkowymi i finansowymi. Kary można uniknąć, gdy Urząd Skarbowy nie rozpoczął jeszcze postępowania skarbowego.

Aby rozliczyć PIT za rok 2025 po terminie, należy złożyć zaległe zeznanie podatkowe lub korektę deklaracji. W przypadku niewielkiego opóźnienia należy wysłać deklarację do Urzędu Skarbowego. Należy też złożyć czynny żal - w przypadku rozpoczęcia postępowania przez Urząd Skarbowy może skutkować odstąpieniem od kary.

Co jeśli pracodawca nie dostarczył PIT-11 w terminie?

Jeżeli ktoś nie dostał PIT-11 od pracodawcy w terminie, to nie jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego. Należy wtedy ponaglić pracodawcę i zgłosić sprawę do Urzędu Skarbowego (pracodawcy grozi kara za niedostarczenie PIT-11). Potem należy złożyć PIT w terminie na podstawie szacunkowych wartości i własnych wyliczeń, a po otrzymaniu PIT-11 od pracodawcy złożyć korektę deklaracji.

Jeżeli wiemy, że do 30 kwietnia 2026 r. nie zdążymy złożyć kompletnej deklaracji PIT w terminie, możemy złożyć pustą deklarację. Dzięki temu możemy uniknąć kary za niezłożenie PIT. Gdy będziemy mieć wszystkie dokumenty, powinniśmy złożyć korektę i wysłać ją do Urzędy Skarbowego.

Co grozi za złożenie PIT po terminie?

Jeśli złożymy lub rozliczymy PIT po terminie, musimy liczyć się z karami.

Konsekwencje i kary za złożenie lub rozliczenie PIT po terminie to:

Naliczenie odsetek za zwłokę - za każdy dzień opóźnienia przy konieczności dopłaty podatku.

Brak ulg i zwrotów - możemy utracić prawa do niektórych ulg podatkowych i zwrotów podatku.

Możliwość nałożenia mandatu - kara pieniężna zgodna z przepisami kodeksu karnego skarbowego.

Grzywna lub kara skarbowa - grzywna może wynieść do kilkudziesięciu tysięcy złotych, a w przypadku dużych zaległości można zostać ukaranym za przestępstwo skarbowe.

Jakie formularze PIT są dostępne?

Rozliczając się z fiskusem, mamy do wyboru kilka formularzy:

PIT-37 - do rozliczenia PIT osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w inny sposób za pośrednictwem płatnika na skali podatkowej opodatkowanej stawką 12 proc. i 32 proc. - to najczęściej wybierany formularz PIT

PIT-36 - formularz rozliczenia przedsiębiorców na skali podatkowej, dochodów małoletnich dzieci, osób uzyskujących przychody zagraniczne oraz innych podatników otrzymujących dochody na skali podatkowej bez udziału płatnika

PIT-28 - formularz dla osób rozliczających przychody opodatkowane ryczałtem, obejmujący działalność gospodarczą, najem prywatny (8,5 proc. do 100 tys. zł, 12,5 proc. powyżej) oraz sprzedaż produktów rolnych i zwierzęcych

PIT-36L - formularz, na którym rozliczamy dochody z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej - opodatkowanych 19-procentową stawką podatku

PIT-38 - druk PIT dla osób uzyskujących dochody z kapitałów pieniężnych w tym z papierów wartościowych

PIT-39 - do rozliczania PIT przez podatników osiągających dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości

Jak rozliczyć PIT wspólnie z małżonkiem?

Małżonkowie mogą rozliczać się razem, gdy oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i przez cały rok pozostawali w związku małżeńskim.

Małżonkowie składają wspólnie PIT-37 dla dochodów z pracy lub PIT-36 dla działalności gospodarczej.

Wspólne rozliczenie małżonków daje korzyść podwójnej kwoty wolnej od podatku (2 razy 30 tys. zł) oraz uniknięcia wejścia w drugi próg podatkowy 32 proc. ze względu na podniesiony limit zarobków pierwszego progu podatkowego do 240 000 zł (2 razy 120 tys. zł)

Podatnik może też wybrać indywidualne rozliczenie mimo pozostawania w związku małżeńskim, jeśli jest ono korzystniejsze podatkowo.

Kiedy PIT rozlicza dziecko, emeryt lub student?

Dziecko musi rozliczać PIT jeśli uzyskało w 2025 roku dochód z pracy, praktyk, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Dziecko rozlicza podatek w formularzu PIT-37 na podstawie otrzymanego druku PIT-11. Dziecko rozlicza się indywidualnie, a rodzice nie mogą uwzględnić dochodu dziecka w swoim rozliczeniu rocznym PIT.

Jeśli emerytu nie ma dodatkowych przychodów, to ZUS rozlicza go wtedy automatycznie. Emeryt musi jednak złożyć PIT w przypadku uzyskania dodatkowych dochodów np. z umowy o pracę, zlecenia lub najmu nieruchomości.

Z kolei student do 26. roku życia rozlicza PIT, gdy jego przychody przekroczyły 85 528 zł. Aby odzyskać nadpłacony podatek student powinien złożyć deklarację PIT-37, gdy od jego wynagrodzenia pobierano zaliczki za podatek dochodowy.

Kto ma zerowy PIT i kto nie musi składać deklaracji podatkowej?

Zerowy PIT mają i nie muszą składać deklaracji podatku od osób fizycznych PIT:

Osoby zarabiające do 30 tys. zł - ich dochody mieszczą się w kwocie wolnej od podatku.

Osoby do 26. roku życia z przychodami do 85 528 zł są zwolnione z PIT na podstawie ulgi dla młodych.

Rodzice co najmniej czwórki dzieci korzystają ze zwolnienia do 85 528 zł na osobę.

Seniorzy, którzy nie pobierają emerytury są zwolnieni z podatku do 85 528 zł rocznie.

Osoby powracające z zagranicy mogą skorzystać z ulgi na powrót do 85 528 zł.

Łączna kwota zwolnienia może wynosić nawet 115 528 zł, jeśli podatnik spełnia warunki przynajmniej jednej z wymienionych ulg.



