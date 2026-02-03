Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 4 lutego 2026 roku usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna. To efekt corocznych prac technicznych, podczas których Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje elektroniczne rozliczenia dla podatników.

Przerwa w działaniu usługi Twój e-PIT potrwa od 4 do 14 lutego / Shutterstock

Od 4 lutego 2026 r. usługa Twój e-PIT będzie czasowo niedostępna z powodu aktualizacji bazy danych przez KAS.

W tym czasie nie będzie można pobierać dokumentów ani składać korekt za poprzednie lata.

O czym powinni pamiętać w tym roku podatnicy? Dowiesz się z tego artykułu.

Przerwa techniczna

Od 4 lutego nie będzie można korzystać z usługi Twój e-PIT. Przerwa techniczna potrwa do 14 lutego włącznie. Od 15 lutego w systemie pojawią się już uzupełnione deklaracje za 2025 rok, gotowe do sprawdzenia i akceptacji.

Jak co roku, KAS musi zaktualizować bazę danych o miliony informacji przekazanych przez płatników, by przygotować wstępnie wypełnione deklaracje PIT. W tym czasie nie będzie możliwe korzystanie z usługi Twój e-PIT, pobieranie dokumentów ani składanie korekt za poprzednie lata.

Twój e-PIT dostępny jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym na stronie podatki.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej e-US. Do systemu można zalogować się danymi podatkowymi lub przez profil zaufany.

Najważniejsze terminy rozliczeń PIT w 2026 roku:

Rozliczenie PIT za 2025 rok można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

PIT-28 (ryczałt) można składać już od 1 stycznia, a termin mija 28 lutego 2026 r.

Korektę zeznania można złożyć do 31 grudnia 2031 r.

Zmiana organizacji pożytku publicznego (1,5 proc. podatku) możliwa jest do 1 czerwca 2026 r. poprzez korektę zeznania

Nowości i limity w rozliczeniu za 2025 rok

W 2026 roku podatnicy powinni zwrócić uwagę na kilka istotnych zmian:

Wyższy limit zarobków dziecka uprawniający do ulgi prorodzinnej - do 22 546,92 zł rocznie.

Zwiększenie limitu zarobków osoby z niepełnosprawnością na utrzymaniu podatnika - także do 22 546,92 zł.

Wyższe limity wpłat na IKE (do 26 019 zł) i IKZE (do 10 407,60 zł dla osób fizycznych i 15 611,40 zł dla samozatrudnionych).

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej na PIT-36L do kwoty 12 900 zł.

Ulgi i odliczenia - co można zyskać?

W rozliczeniu za 2025 rok podatnicy mogą skorzystać z szerokiego katalogu ulg, m.in. na dziecko, termomodernizacyjną, internet, rehabilitacyjną, dla młodych, na powrót, dla pracujących seniorów, odsetkową, na IKZE, na nowe technologie, na zabytki czy darowizny na cele pożytku publicznego.

Ulga na dziecko w 2026 roku wynosi:

92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) na pierwsze i drugie dziecko,

166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko

225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie) na czwarte i każde kolejne dziecko.

W przypadku jednego dziecka obowiązują limity dochodowe rodziców - 112 tys. zł rocznie dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko, 56 tys. zł dla osób niepozostających w związku małżeńskim. Przy dwojgu i większej liczbie dzieci limit dochodów nie obowiązuje.

Jak rozliczyć PIT?

Podatnicy mogą rozliczyć PIT online, listem poleconym, osobiście w urzędzie skarbowym lub przez kuriera. Od 15 lutego 2026 r. w e-Urzędzie Skarbowym dostępne będą wstępnie wypełnione formularze PIT. Można je zaakceptować, poprawić lub odrzucić i wypełnić samodzielnie.

Najczęściej wykorzystywane formularze to PIT-37 (dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub zlecenie), PIT-36 (dla przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej), PIT-28 (dla rozliczających się ryczałtem), PIT-36L (dla podatku liniowego), PIT-38 (dla dochodów z kapitałów pieniężnych) oraz PIT-39 (dla zbycia nieruchomości).

Co grozi za spóźnienie?

Złożenie PIT po terminie może skutkować naliczeniem odsetek, utratą ulg i zwrotów, a nawet karą finansową. W przypadku opóźnienia warto złożyć czynny żal, co może uchronić przed konsekwencjami.

Kto nie musi składać PIT?

Zwolnione z obowiązku składania deklaracji są osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie, osoby do 26. roku życia z przychodami do 85 528 zł, rodzice co najmniej czwórki dzieci (do 85 528 zł na osobę), seniorzy niepobierający emerytury oraz osoby powracające z zagranicy korzystające z ulgi na powrót.