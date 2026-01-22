Okres corocznych rozliczeń podatkowych zbliża się wielkimi krokami. W usłudze Twój e-PIT, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym, od 15 lutego zostaną udostępnione wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok, zarówno dla podatników indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Jak rozliczyć PIT? / Marek BAZAK / East News

Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT dostępne będą wstępnie przygotowane zeznania PIT za 2025 rok.

Z usługi mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy.

PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik ich nie złoży lub nie odrzuci.

PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia przez podatnika.

Kiedy można otrzymać zwrot? Dowiesz się poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Ministerstwo Finansów przypomina podatnikom o możliwościach, jakie daje usługa Twój e-PIT.

Rozliczenia udostępnione w systemie zawierają dane przekazane przez płatników, w tym także informacje o zwolnieniach podatkowych. Resort zachęca do korzystania z elektronicznych rozliczeń, które dostępne są przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu - zarówno na komputerze, jak i na telefonie, dzięki aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego.

Do kogo skierowana jest usługa Twój e-PIT?

Usługa "Twój e-PIT" jest przeznaczona dla:

osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Polsce,

podatników składających zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,

podatników składających oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ,

osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,

osób, które chcą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,

osób korzystających z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny).

Jak zalogować się do usługi?

Do wyboru jest kilka sposobów logowania: przez portal login.gov.pl, z użyciem profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej czy aplikacji mObywatel.

Możliwe jest także logowanie za pomocą danych podatkowych. W przypadku aplikacji mobilnej e-US, dostęp uzyskuje się po uwierzytelnieniu PIN-em lub danymi biometrycznymi.

Ważne terminy

Ministerstwo Finansów przypomina również o ważnych terminach. PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik nie złoży ich samodzielnie lub nie odrzuci przygotowanego rozliczenia.

W przypadku formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-36L konieczne jest samodzielne uzupełnienie i zatwierdzenie zeznania.

Kiedy zwrot pieniędzy?

Dobra wiadomość dla tych, którzy zdecydują się na elektroniczne rozliczenie - zwrot podatku zostanie zrealizowany maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. W wielu przypadkach pieniądze mogą trafić na konto podatnika nawet szybciej.

Ministerstwo zachęca do korzystania z nowoczesnych rozwiązań, które mają ułatwić i przyspieszyć proces rozliczeń podatkowych. Szczegółowe informacje oraz instrukcje dostępne są na stronie internetowej resortu oraz w aplikacji e-Urzędu Skarbowego.