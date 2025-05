Popiersie, które niegdyś zdobiło nagrobek Morrisona, odnalazła podczas rewizji policyjna brygada ds. przestępstw finansowych. Popiersie zostało skradzione z paryskiego cmentarza Pere Lachaise w 1988 roku.

Wydział Śledczy Prefektury Paryskiej (DPJ-PP) zamieścił na swoim koncie na Instagramie zdjęcie posągu i wiadomość o jego znalezieniu.

Instagram Post

Morrison zmarł w Paryżu 3 lipca 1971 roku wieku 27 lat, prawdopodobnie w wyniku przedawkowania narkotyków.

Rzeźbę autorstwa chorwackiego artysty Mladena Mikulina umieszczono na grobie, aby uczcić 10. rocznicę śmierci amerykańskiego muzyka.

Jego grób na Pere Lachaise jest jednym z najczęściej odwiedzanych na tej słynnej paryskiej nekropolii. Fani "Króla Jaszczura" wciąż tłumnie się tam gromadzą, zostawiając listy do swojego idole, symboliczne prezenty. Cały nagrobek pokryty jest graffiti, a paryska policja ciągle jest informowana o nieobyczajnych zachowaniach, do których często tam dochodzi.

Grób Jima Morrisona w Paryżu. / BERTRAND GUAY/AFP/East News / East News

W lutym tego roku Paryż nazwał na cześć słynnego artysty kładkę dla pieszych w pobliżu Placu Bastylii.

Jim Morrison był amerykańskim wokalistą, poetą i liderem legendarnego zespołu rockowego The Doors, który powstał w Los Angeles w 1965 roku. Słynął z charyzmatycznych występów scenicznych, głębokich tekstów oraz niekonwencjonalnego stylu życia, co uczyniło go ikoną kontrkultury lat 60. i 70. XX wieku. Do największych przebojów The Doors należą takie utwory jak "Light My Fire", "Riders on the Storm" czy "The End".