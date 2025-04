​W poniedziałek Zespół Programowania Prac Rządu będzie kontynuował prace nad projektem "Pierwsze klucze" - potwierdził minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Kacprem Wróblewskim. Jednocześnie polityk PSL podkreślił, że jest gotowy na rozmowy z przedstawicielami rządu, którzy są sceptycznie nastawieni do zaproponowanego przez MRiT programu mieszkaniowego.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W drugiej połowie marca wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko na platformie X opublikował wpis, w którym poinformował, że wnioskował jako przedstawiciel swojego resortu o to, aby nie wpisywać projektu dotyczącego "Pierwszych Kluczy" do wykazu prac legislacyjnych rządu.

"Zespół Programowania Prac Rządu odrzucił wniosek o wpisanie do wykazu projektu dopłat do kredytów 'Pierwsze Klucze' (...) Esencją propozycji były kolejne dopłaty do kredytów, które jak wszystkie dopłaty do kredytów napędziłyby popyt i podniosły ceny mieszkań" - napisał wiceminister. Te słowa zdementował w rozmowie z RMF minister rozwoju i technologii.

Nic nie odrzucono, nic nie zaprzestano. Widzę, że na scenie politycznej mamy dwie kategorie polityków. Pierwsza, która dużo mówi, dużo krytykuje i robi dużo hałasu. Takie postawy są mi dalekie. Druga grupa, do której jest mi blisko, to taka, która szuka rozwiązania. Skoro główną przyczyną braku dostępności zakupu własnego mieszkania są dwukrotnie wyższe stopy procentowe niż w całej Europie, to trzeba szukać rozwiązania na ten problem. Ja takie rozwiązanie stworzyłem i je proponuje. W poniedziałek (7 kwietnia) Zespół Programowania Prac Rządu będzie kontynuował prace nad tym projektem - powiedział polityk PSL.

To nie jest moment, żebyśmy się traktowali nawzajem jakimiś uszczypliwościami. Ważniejszą kwestią jest szybka odpowiedź na potrzebę, którą zgłaszają nam młodzi ludzie, Polacy. To brak szansy na własne mieszkanie. Te potrzeby są bardzo różne. W części to oczekiwania dotyczące mieszkań na tani najem, ale w dużej mierze, Polacy ciągle chcą mieszkać na własnym i z tym wiążą swoją przyszłość i bezpieczeństwo. Potrzeba nam rozwiązań, które będą przybliżały tych chętnych do własnego "M" - dodał minister Paszyk.

"Jestem otwarty na kompromisy"

Jedną z największych przeciwniczek projektu zakładającego dopłaty do kredytów jest minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Minister rozwoju i technologii nie wyklucza rozmów z członkinią Polski 2050.

Proces legislacyjny na etapie rządu sprzyja takiemu dialogowi. Jestem otwarty na kompromisy. Komunikowałem to wielokrotnie w bezpośrednich rozmowach z panią minister Pełczyńską-Nałęcz, więc spróbujemy do tego kompromisu dotrzeć. Polityka to jest poszukiwanie rozwiązań, odpowiadanie na konkretne potrzeby, które są tu i teraz. Celem jest to, aby odpowiedzieć połowie młodych Polaków, którzy dziś nie widzą szans na własne mieszkanie, że: "Tak, ta szansa będzie większa", dzięki rozwiązaniom, które zawarłem w projekcie ustawy "Pierwsze klucze" - mówi Krzysztof Paszyk.