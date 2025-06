Ryanair odpowiada na postępowanie prowadzone przez UOKiK. "Nasza polityka bagażowa jest prosta i w pełni zgodna z unijnym prawem" - zadeklarował przewoźnik. Urząd bada m.in., w jaki sposób linia mierzy bagaże pasażerów i nalicza opłaty za zbyt duże bagaże.

Samolot linii Ryanair / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ryanair odpowiada na postępowanie UOKiK dotyczące polityki bagażowej, twierdząc, że jest ona zgodna z unijnym prawem.

UOKiK bada politykę bagażową Ryanaira i Wizz Air, w tym sposób mierzenia bagaży i naliczania opłat za zbyt duże bagaże.

Przewoźnik podkreśla, że zgodnie z wyrokiem TSUE z 2014 r., ma prawo pobierać opłaty za dodatkowy bagaż podręczny.

Skargi konsumentów dotyczą m.in. pomiarów bagażu przez Ryanaira i Wizz Aira oraz wysokich opłat za bagaż nie mieszczący się w wymiarach.

We wtorek Urząd Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie polityk bagażowych Ryanaira i Wizz Aira . Urząd analizuje m.in. postanowienia umowne związane z warunkami przewozu bagażu, sprawdza jakie informacje otrzymuje klient kupujący bilet, jaka jest procedura pomiaru bagażu i zasady naliczania opłat oraz jakie są konsekwencje dla konsumentów, jeśli takiej opłaty nie uiszczą. Urząd przypomniał, że według orzecznictwa TSUE linie lotnicze nie powinny pobierać dodatkowej opłaty za "rozsądnej wielkości i wagi bagaż podręczny".

Ryanair odpowiada

"Nasza polityka bagażowa jest prosta i w pełni zgodna z unijnym prawem - jeśli bagaż pasuje do sizera bagażowego (urządzenia do pomiaru bagażu - red.), który jest większy od naszych uzgodnionych wymiarów, wchodzi na pokład za darmo. Jeśli nie mieści się w naszych sizerach, zostanie pobrana opłata" - poinformował PAP Ryanair, odnosząc się do decyzji Urzędu.

Ryanair przypomniał, że każdy pasażer może bezpłatne przewieźć na pokładzie samolotu bagaż o wymiarach 40x25x20 cm. Może też dokupić dodatkowy bagaż podręczny. "Gdyby linie lotnicze były zmuszone do dołączenia dodatkowego bagażu podręcznego do podstawowej oferty, zmniejszyłoby to wybór i zwiększyło ceny biletów lotniczych dla wszystkich pasażerów" - ocenił Ryanair.

Przewoźnik zwrócił też uwagę, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 2014 r. (w sprawie dotyczącej linii Vueling), linie lotnicze mają prawo pobierać od pasażerów opłaty za wnoszenie dodatkowych bagaży do kabiny, o ile przewóz "cennych i niezbędnych przedmiotów pasażerów" (tj. np. małej torby) jest wliczony w cenę biletu. Zdaniem Ryanaira "liczne sądy w całej Europie" i Komisja Europejska zgadzają się co do tego, że linie lotnicze mają prawo pobierać opłaty za przewóz bagażu rejestrowanego i dodatkowego bagażu podręcznego.

Ankieta Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Gdzie planujesz spędzić tegoroczne wakacje? W Polsce 34% Za granicą 43% Hybrydowo, i w kraju, i za granicą 23%

głosów: 799

UOKiK prowadzi postępowanie ws. Ryanaira i Wizz Air

UOKiK we wtorkowym komunikacie wskazał, że do Urzędu napływają skargi konsumentów dotyczących m.in. pomiarów bagażu przez Ryanaira i Wizz Aira. "Choć jeszcze niedawno plecak kwalifikował się jako bezpłatny bagaż podręczny, teraz - zdaniem przewoźnika - nie spełnia wymogów, a konsument obciążany jest dopłatą sięgającą kilkuset złotych" - poinformował UOKiK, powołując się na skargi pasażerów.

Dodał, że według podróżnych pomiary prowadzone są "w pośpiechu" i "bez szansy" na ponowną weryfikację wymiarów lub użycie innego urządzenia pomiarowego. UOKiK wskazał również, że - zgodnie z sygnałami od pasażerów - opłatę można uiścić wyłącznie kartą płatniczą, a odmowa zapłaty skutkuje niewpuszczeniem konsumenta na pokład.

Jeśli postępowanie wyjaśniające potwierdzi, że zasady dotyczące przewozu bagażu podręcznego i obciążania konsumentów opłatami w liniach Ryanair i Wizz Air mogą naruszać prawa konsumentów, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie w sprawie o uznanie "postanowień wzorców umownych za niedozwolone" lub postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Ryanair, który lata na trasach w 37 krajach, głównie w Europie, w latach 2024-2025 przewiózł nieco ponad 200 mln pasażerów. Do 2034 r. planuje zwiększyć tę liczbę do 300 mln osób.

Linia Wizz Air do momentu nadania tej depeszy nie skomentowała decyzji UOKiK-u.