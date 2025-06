"Podczas gdy Bułgaria, najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, przygotowuje się do przystąpienia do strefy euro, członkostwem w eurolandzie w ogóle nie jest zainteresowana Polska, która odniosła wielki sukces gospodarczy w Europie" - napisał w środę portal Politico. Komisja Europejska poinformowała dzisiaj, że Bułgaria spełniła wymagane kryteria i może przystąpić do strefy euro 1 stycznia 2026 r.