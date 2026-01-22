Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że do końca lutego 2026 roku ponad 10,5 mln osób otrzyma pocztą deklaracje podatkowe za 2025 rok. Dokumenty będą także dostępne elektronicznie od 4 lutego.

W 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyśle ponad 10,5 mln deklaracji podatkowych do osób, które w 2025 roku pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych, m.in. emerytury, renty czy zasiłki. Dokumenty zostaną wysłane pocztą do końca lutego, a już od 4 lutego będą dostępne elektronicznie na platformie PUE/eZUS.

Rodzaje formularzy i obowiązki podatkowe

Osoby, które otrzymają PIT-40A, nie muszą składać dodatkowego zeznania podatkowego. W przypadku niedopłaty podatku, kwota zostanie potrącona z kwietniowego świadczenia. PIT-11A i PIT-11 wymagają samodzielnego rozliczenia lub można poczekać do 30 kwietnia, gdy urząd skarbowy zaakceptuje automatycznie wygenerowane zeznanie PIT-37 w usłudze Twój e-PIT.

Aby skorzystać z ulg podatkowych, należy do 30 kwietnia złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36. Automatycznie wygenerowane zeznania nie uwzględniają odliczeń. Emeryci i renciści mogą przekazać 1,5 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. Jeśli wybierają nową organizację, muszą złożyć druk PIT-OP.

Zmiana adresu i odbiór deklaracji

Zmiana adresu zgłoszona podczas przygotowywania deklaracji może uniemożliwić jej wysłanie na nowy adres. W takiej sytuacji dokument można pobrać z PUE/eZUS lub odebrać w placówce ZUS.

Osoby z nadpłatą podatku otrzymają zwrot z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od złożenia zeznania lub od 30 kwietnia, jeśli rozliczenie nastąpi przez e-PIT. Zwrot może trafić na konto bankowe, przekazem pocztowym lub - w przypadku niskich kwot - w kasie urzędu skarbowego.