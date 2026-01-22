Ponad 520 tysięcy osób odwiedziło w 2025 roku Muzeum Narodowe w Lublinie i jego oddziały. Instytucja przygotowała 17 wystaw czasowych i wydała 23 publikacje. Hitem była wystawa poświęcona twórczości kobiet w latach 1850-1950.

Muzeum Narodowe w Lublinie świętuje 120-lecie – wysoka liczba zwiedzających i nowe wystawy / Shutterstock

W 2025 roku Muzeum Narodowe w Lublinie odwiedziło ponad 520 tysięcy osób, a największym zainteresowaniem cieszyła się wystawa "Co babie do pędzla?! Artystki polskie 1850-1950".

Instytucja prowadzi rozbudowę swoich oddziałów, wzbogaciła zbiory o ponad 220 muzealiów i przygotowała 17 wystaw czasowych oraz 23 publikacje.

W tym roku muzeum świętuje 120-lecie istnienia, kontynuując tradycje zapoczątkowane przez Hieronima Łopacińskiego.

Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających lubelskie muzeum cieszyła się wystawa "Co babie do pędzla?! Artystki polskie 1850-1950", prezentująca ponad 500 prac 133 polskich artystek, m.in. Olgi Boznańskiej, Tamary Łempickiej, Meli Muter, Katarzyny Kobro czy Zofii Stryjeńskiej. Ekspozycję obejrzało blisko 40 tysięcy osób, a wiele z prezentowanych dzieł pokazywano publicznie po raz pierwszy.

Od listopada na Zamku Lubelskim można oglądać wystawę poświęconą tzw. monachijczykom - artystom związanym ze szkołą monachijską. Do 8 marca prezentowanych jest ponad 250 prac ponad 60 twórców, w tym Teodora Axentowicza, Adama Chmielowskiego czy braci Gierymskich. Dotychczas wystawę zobaczyło około 5 tysięcy osób.

Muzeum buduje i rozbudowuje

Miniony rok to także kontynuacja przebudowy Pałacu Lubomirskich na potrzeby oddziału Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Prowadzono prace ochronne i rozbiórkowe, zabezpieczając historyczne detale budynku.

W Nałęczowie trwa rozbudowa muzeum literackiego poświęconego Stefanowi Żeromskiemu i Bolesławowi Prusowi. W ramach inwestycji o wartości ok. 20 mln zł powstanie nowy budynek, a historyczna chata Żeromskiego i mauzoleum jego syna przejdą konserwację. Ponad 13 mln zł dofinansowania pochodzi ze środków unijnych.

W 2025 roku zbiory muzeum powiększyły się o ponad 220 muzealiów, w tym m.in. maszynę do pisania poety Józefa Czechowicza, korespondencję Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, rzeźbę Thomasa Huttera, akwarelę Leona Wyczółkowskiego, dwa portrety kobiece Witkacego oraz obraz Koji Kamoji.

120. urodziny

W tym roku muzeum będzie świętować 120-lecie. Pomysłodawcą utworzenia instytucji muzealnej w Lublinie był etnograf i językoznawca Hieronim Łopaciński (1860-1906). Z jego inicjatywy w 1901 r. zorganizowano dwie wystawy, które stanowiły zaczątek przyszłego muzeum. Następnie przy Lubelskim Towarzystwie Rolniczym utworzono Komitet Założycielski Muzeum.

Po nagłej śmierci Łopacińskiego znaleźli się kontynuatorzy jego planów. Otwarcie Muzeum Lubelskiego nastąpiło w grudniu 1906 r. w gmachu podominikańskim. Od 1914 r. siedzibą instytucji był budynek przy ul. Namiestnikowej (obecnie biblioteka przy ul. Narutowicza). W 1954 r. muzeum przeniosło się na Zamek Lubelski z unikalnym w skali Europy zabytkiem sztuki średniowiecznej - Kaplicą Trójcy Świętej.



W 2021 r. Muzeum Lubelskie zostało przekształcone w Muzeum Narodowe jako państwowa instytucja kultury prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.