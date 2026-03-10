Na drodze krajowej nr 61, na odcinku pomiędzy Legionowem a Serockiem, w pobliżu miejscowości Michałów-Reginów, doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, a jeden pas ruchu został całkowicie zablokowany. Służby wprowadziły ruch wahadłowy.

/ Shutterstock

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na DK61 w pobliżu miejscowości Michałów-Reginów.

Pięć osób zostało rannych.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

We wtorkowe popołudnie, około godziny 15:20, na drodze krajowej nr 61, na odcinku pomiędzy Legionowem a Serockiem, doszło do poważnego wypadku.

W pobliżu miejscowości Michałów-Reginów zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym kilka zespołów pogotowia ratunkowego, straż pożarna oraz policja.

Pięć osób rannych, poważne utrudnienia w ruchu

W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób. Poszkodowani zostali przetransportowani do okolicznych szpitali.

Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają teren oraz ustalają okoliczności zdarzenia.

Ruch wahadłowy i korki

W wyniku zderzenia jeden pas ruchu został całkowicie zablokowany. Służby drogowe wprowadziły ruch wahadłowy, co powoduje znaczne utrudnienia dla kierowców poruszających się w obu kierunkach.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie tras alternatywnych.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 18:30.