Na drodze krajowej nr 61, na odcinku pomiędzy Legionowem a Serockiem, w pobliżu miejscowości Michałów-Reginów, doszło do groźnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób, a jeden pas ruchu został całkowicie zablokowany. Służby wprowadziły ruch wahadłowy.
- Zderzenie dwóch samochodów osobowych na DK61 w pobliżu miejscowości Michałów-Reginów.
- Pięć osób zostało rannych.
We wtorkowe popołudnie, około godziny 15:20, na drodze krajowej nr 61, na odcinku pomiędzy Legionowem a Serockiem, doszło do poważnego wypadku.
W pobliżu miejscowości Michałów-Reginów zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym kilka zespołów pogotowia ratunkowego, straż pożarna oraz policja.
W wyniku wypadku rannych zostało pięć osób. Poszkodowani zostali przetransportowani do okolicznych szpitali.
Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają teren oraz ustalają okoliczności zdarzenia.
W wyniku zderzenia jeden pas ruchu został całkowicie zablokowany. Służby drogowe wprowadziły ruch wahadłowy, co powoduje znaczne utrudnienia dla kierowców poruszających się w obu kierunkach.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz, jeśli to możliwe, wybieranie tras alternatywnych.
Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 18:30.