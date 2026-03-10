Niepokojące informacje napływają zza oceanu. W stronę amerykańskiego konsulatu w Toronto oddano we wtorek rano strzały - poinformowała miejscowa policja. Jak dotąd nie ma informacji o poszkodowanych. Część ulicy wokół konsulatu została zamknięta. Zwiększono także policyjne patrole.
"Policja zareagowała na doniesienia, że ktoś strzelał w stronę amerykańskiego konsulatu. Policja jest na miejscu. Dowody na oddanie strzałów zostały znalezione. Nie ma informacji o poszkodowanych" - podała policja na portalu X.