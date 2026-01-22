Groźny wypadek na lotnisku w Rybniku. Awionetka uderzyła w samochód osobowy oraz inny samolot. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Służby wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia.

Niecodzienna kolizja wydarzyła się na lotnisku aeroklubu w Rybniku. Do zdarzenia doszło w środę tuż przed południem w pobliżu hangaru.

Awionetka, która znajdowała się na płycie lotniska, nagle uderzyła w stojący nieopodal samochód osobowy, a następnie w inny samolot.

Pilot prywatnego samolotu, jak informuje Aeroklub Rybnicki, nie opanował sprzętu i stracił panowanie nad maszyną.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które zabezpieczyły teren i rozpoczęły wstępne czynności wyjaśniające.





Nikt nie ucierpiał, ale są straty materialne

Jak poinformowano, w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. Uszkodzeniu uległy jednak zarówno awionetka, jak i samochód osobowy oraz drugi samolot.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.