Warszawska prokuratura okręgowa złożyła do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec Marty Cienkowskiej, minister kultury i dziedzictwa narodowego, która w kwietniu ubiegłego roku brała udział w wypadku drogowym w centrum stolicy. W wyniku zdarzenia motocyklista doznał obrażeń wymagających ponad tygodniowej rekonwalescencji.

Marta Cienkowska / Anita Walczewska / East News

Prokuratura wnioskuje o warunkowe umorzenie postępowania wobec minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej.

Szefowa resortu kultury jest podejrzana o spowodowanie wypadku w ruchu lądowym.

Śledztwo wykazało, że polityk nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście.

Do zdarzenia doszło 14 kwietnia 2023 roku na skrzyżowaniu ulic Pięknej i Koszykowej w Warszawie. Jak ustalili śledczy, Marta Cienkowska, wówczas wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, kierując Toyotą, wjeżdżała z podporządkowanej ulicy Pięknej na Koszykową.

Według prokuratora Piotra Antoniego Skiby, "niewłaściwie oceniła prędkość i odległość nadjeżdżającego (ulicą z pierwszeństwem) motocyklisty oraz nie ustąpiła mu pierwszeństwa przejazdu". W wyniku tego motocyklista uderzył w samochód prowadzony przez Martę Cienkowską.

Motocyklista, kierujący pojazdem marki Romet, doznał obrażeń, które - jak podaje prokuratura - "spowodowały u pokrzywdzonego naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni".

Wniosek o warunkowe umorzenie śledztwa

Prokurator Skiba poinformował, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania został złożony ze względu na nieumyślność czynu, postawę podejrzanej oraz rozmiar obrażeń pokrzywdzonego.

"Prokurator zawnioskował o wyznaczenie okresu próby wynoszącego rok od daty uprawomocnienia się orzeczenia, nałożenie obowiązku zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 30 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego oraz orzeczenie świadczenia pieniężnego w wysokości 5 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej" - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Na razie nie wiadomo, kiedy sąd rozpatrzy wniosek prokuratury.