Rząd przyjął projekt ustawy ułatwiającej zdobycie własnego mieszkania. To element Polskiego Ładu, czyli nowego pakietu rządowych ustaw, które trafią do Sejmu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Projekt zawiera przede wszystkim program oferowania rządowych gwarancji do kredytów hipotecznych. Będzie mogło na to liczyć 80 tysięcy rodzin, w których rodzice mają od 20 do 40 lat. Za każde kolejne dziecko rząd będzie spłacał część kredytu.

20 tys. w przypadku pojawienia się drugiego dziecka, 60 tys. w przypadku pojawienia się trzeciego dziecka, 20 tys. w przypadku pojawienia się czwartego - obiecuje premier.



Rząd przyjął także projekt ustawy dotyczącej uproszczonej budowy domów. Jak zapowiada premier, chodzi o "możliwość budowy domów mieszkalnych do 70 m kw. przy bardzo uproszczonych formalnościach, bez książki budowy i kierownika budowy".

Dodał, że rozpoczęcie budowy będzie wymagało jedynie zgłoszenia tam, gdzie istnieje plan zagospodarowania, a gdy go nie ma, potrzebna będzie 21-dniowa procedura uzyskania warunków zabudowy.



To nowy rozdział w historii polskiego budownictwa, napisany w duchu wolności, własności i prywatności - ocenił Morawiecki.



Morawiecki stwierdził również, że projekt został oprotestowany przez firmy deweloperskie. Jego zdaniem, "jeśli to nie jest na rękę wielkim firmom deweloperskim, to jest na rękę ludziom".

Zmiany mają obowiązywać od nowego roku.