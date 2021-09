Rząd przyjął pakiet rozwiązań podatkowych związanych z Polskim Ładem. Projekt zakłada między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenie progu podatkowego z 85 tysięcy do 120 tysięcy złotych. Wdrożony ma zostać też minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, które nie płacą w Polsce CIT-u.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rząd przyjął projekty reform w ramach Polskiego Ładu, które oznaczają historyczną obniżkę podatków - oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że

na zmianach, których propozycje przyjęto, zyska ok. 18 mln Polaków, a ok. 90 proc. wszystkich Polaków płacących podatki albo zyska, albo ta zmiana będzie dla nich neutralna.



Morawiecki dodał, że dziś podatki płaci się od kwoty 3 tys. zł, za wyjątkiem najmniej uposażonych, którzy płacą od 8 tys. złotych. Zmiana zasadnicza to poziom 30 tys. zł zarobków rocznie, od których będzie się płaciło w Polsce podatki - stwierdził.



Przypomniał, że jednocześnie ma wzrosnąć próg podatkowy, z 85 na 120 tys. złotych. To zasadniczy instrument budowy polskiej klasy średniej - stwierdził Morawiecki.

Zapowiedział również wdrożenie minimalnego podatku dochodowego od wielkich korporacji, które nie płacą w Polsce CIT-u.



"Polski Ład zostawi w kieszeniach Polaków 16,5 mld zł"

Premier zaznaczył, że zmiany podatkowe Polskiego Ładu pozwolą na to, by 9 mln Polaków przestało płacić PIT. Dodał, że wśród tych osób będzie 90 proc. rencistów i emerytów, dla których Polski Ład będzie mieć neutralny bądź pozytywny charakter.



Dziewięć milionów Polaków ze wszystkich, którzy pracują, bądź są emerytami, przestaje płacić PIT. W ten sposób Polski Ład stanie się systemową zmianą, w wyniku której 16,5 mld zł zostanie w kieszeniach Polaków - podkreślił Mateusz Morawiecki.



Premier przekonywał, że o Polskim Ładzie nie można mówić jako o podnoszeniu podatków. Argumentował, że obecnie system podatkowy jest "postawiony na głowie", ponieważ procentowo osoby zamożne płacą zdecydowanie mniej niż te biedniejsze.

Wkrótce więcej na ten temat