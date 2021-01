Pracują na wysokościach, mierzą się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub rodzinnymi dramatami, a czasem wymaga się od nich… nadnaturalnych umiejętności. Mowa o pracownikach wykonujących nietypowe, ale dobrze płatne zawody. Wśród nich jest m.in. wróżka, wizażysta zwłok lub tester wierności. Eksperci Personnel Service przeanalizowali zarobki osób, które pracują w tych profesjach.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Cytat Żadna praca nie hańbi. To przysłowie, które znajdą wszyscy, w praktyce oznacza tyle, że każdy zawód jest bardzo potrzebny, nawet jeżeli decydują się na niego nieliczni. Jeżeli wykonujemy swoje obowiązki zawodowe z pasją i odwagą, nawet najmniej popularne zajęcie może przynieść nam nie tylko satysfakcję, ale i całkiem dobry zarobek. W naszym zestawieniu opisujemy kilka wyjątkowych profesji, które wymagają nie lada umiejętności, a ich wykonywanie może przynieść bardzo satysfakcjonujące wynagrodzenie Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku prac

Praca na wysokościach

Analizę ciekawych zawodów warto zacząć z wysokiego "C" - i to dosłownie. Na wysokości pracuje bowiem m.in. arborysta. Bardziej kolokwialna nazwa tego zawodu to "drzewiarz". Osoba wykonująca ten zawód zajmuje się wycinką drzew, także w trudno dostępnych lub zatłoczonych miejscach. W takich przypadkach drzewa nie można ściąć "na raz" przy ziemi, a należy to robić po kawałku - od samego czubka. Arboryści muszą mierzyć się z niebezpiecznymi wysokościami i innymi naturalnymi przeszkodami. Ich usługi wycenia się "od drzewa". W zależności od stopnia trudności cena to od 150 zł do nawet kilku tysięcy za jedno drzewo.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jeszcze wyżej poprzeczkę trudności może zawiesić osoba myjąca zawodowo okna wieżowców. Ten potrzebny (zwłaszcza w Warszawie i innych dużych miastach) zawód wymaga sprawności i odwagi. Pracownicy w tej branży zaznaczają, że przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności ta praca nie jest niebezpieczna, choć bywa kapryśna, bo dużą rolę odgrywają warunki pogodowe. Głównym utrudnieniem jest silny wiatr, ale pracę może skutecznie uniemożliwić także mocne słońce. Za mycie okien można zarobić nawet kilkadziesiąt złotych za godzinę. Stawka zależy od umytej powierzchni i stopnia trudności zadania.

Psi psycholog czy fryzjer - kto zarabia więcej?

Coraz popularniejsze, ale nadal nielicznie reprezentowane są zawody związane z opieką nad zwierzętami i ich pielęgnacją. Psi fryzjerzy, czyli tzw. groomerzy za kąpiel i strzyżenie psa średniej wielkości pobierają od 70 do 120 zł. Warto jednak podkreślić, że to zabieg, który musi być przeprowadzany regularnie, w przypadku niektórych ras psów nawet raz w tygodniu. Cena wzrasta, gdy pupila trzeba przygotować np. do profesjonalnej wystawy psów rasowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Coraz częściej właściciele czworonogów decydują się też na usługi psiego psychologa. Może on liczyć na zarobki w granicach 250 zł za pierwszą wizytę i ok. 150 zł za każdą kolejną. Cały proces to co najmniej kilka spotkań, na których psi psycholog poznaje dane zwierzę, obserwuje je w terenie, często z użyciem dodatkowego sprzętu, np. kamer.

Zobacz również: Banknot o nominale 1000 zł zapowiada Narodowy Bank Polski

Nietypowy, ale opłacalny

Im bardziej nietypowe lub trudne zadanie stoi przed pracownikiem, tym większa szansa na wyższe zarobki. Z takim wyzwaniem mierzy się tanatopraktor, nazywany inaczej wizażystą zwłok lub specjalistą od makijażu pośmiertnego. Jego zadaniem jest przygotowanie ciała zmarłej osoby do pochówku. Godzina takiej pracy jest wyceniana na 100-200 zł. Jak zaznaczają osoby wykonujące ten zawód, taka praca może trwać nawet 48 godzin. Miesięczna pensja nawet początkującego specjalisty sięga potencjalnie 10 000 zł. Co jednak ważne, wymagana jest dyspozycyjność 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. We własnym zakresie tanatopraktor zapewnia także wszystkie materiały: kosmetyki, chemię i środki bezpieczeństwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zobacz również: W czasie pandemii młodzi oszczędzają

Mniej sprecyzowany zakres obowiązków ma z kolei... wróżka. Stawki w tym zawodzie oscylują wokół 150 zł za godzinną konsultację. Ta nietypowa praca w teorii wymaga nadnaturalnych zdolności, a w praktyce na lepsze zarobki mogą liczyć te osoby, których wróżby są trafniejsze. I choć jest to zawód, dla którego oferty pracy raczej rzadko pojawiają się na portalach ogłoszeniowych, zdarzają się pojedyncze ogłoszenia na specjalistycznych witrynach. W tej branży liczą się jednak przede wszystkim rekomendacje.

Osoby, które zamiast pytać wróżkę o wierność partnera, wolą twardych dowodów, mogą zgłosić się do tzw. "testera wierności". To nietypowy zawód, którego podejmują się zazwyczaj atrakcyjne fizycznie osoby, których rolą jest podjęcie próby uwiedzenia naszego partnera lub partnerki. Jednorazowa usługa, niezależnie od końcowego efektu, to koszt około 3000 zł.