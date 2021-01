Kolejne badanie potwierdza, że w roku pandemii skłonność Polaków do oszczędzania wzrosła. Nowa ankieta wskazuje, że to młodzi najpoważniej wzięli się do oszczędzania w 2020 roku. Polacy w grupie wiekowej 25 do 35 lat odłożyli średnio najwięcej pieniędzy. Czy młodzi najbardziej przerazili się pandemii?

