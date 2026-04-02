Minister energii wydał najnowsze obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Zgodnie z jego decyzją w piątek 3 kwietnia litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,19 zł, benzyny 98 - 6,80 zł, a oleju napędowego - 7,64 zł.

Wiadomo już, ile maksymalnie będą kosztować paliwa na stacjach w piątek 3 kwietnia (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł a oleju napędowego - 7,65 zł.

W środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł.

We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Następne obwieszczenie ministra energii ws. cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie (4, 5, 6 i 7 kwietnia).

Surowe kary za sprzedawanie paliwa powyżej ceny maksymalnej

W poniedziałek w życie weszło rozporządzenie ministra finansów i gospodarki, które obniża akcyzę na benzynę, oleje napędowe oraz biopaliwa.

W niedzielę weszła w życie nowelizacja dotycząca ustawy o zapasach ropy naftowej. Wprowadza ona mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw na stacjach. Od 31 marca, w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, sprzedawcy paliwa nie będą mogli przekroczyć cen maksymalnych.

Cena ta jest wyliczana na podstawie codziennych cen hurtowych, powiększonych o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową (0,30 zł za litr) oraz VAT.

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie groziła karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.