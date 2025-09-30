Islandzka tania linia lotnicza PLAY ogłosiła 29 września zakończenie działalności. Linia początkowo oferowała tanie połączenia między Europą a Ameryką Północną przez Islandię, a następnie przeszła na bezpośrednie połączenia wakacyjne z i do Islandii - informuje ryneklotniczy.pl.

Samoloty PLAY latały w latach 2023 -2025 sezonowo z Lotniska Chopina w Warszawie na Islandię / Shutterstock

Islandzka tania linia lotnicza PLAY jako przyczyny zakończenia swojej działalności podała słabsze niż oczekiwano wyniki, słabą sprzedaż biletów "w następstwie negatywnych doniesień mediów na temat jej działalności" oraz niezadowolenie pracowników spowodowane zmianami w strategii firmy.

"W związku z powyższym PLAY zaprzestaje dziś działalności. Tysiące pasażerów będzie musiało zmienić swoje plany powrotne, około 400 osób straci pracę, a partnerzy firmy poniosą straty" - napisano w oświadczeniu, przytoczonym na ryneklotniczy.pl



Na koniec działalności PLAY posiadał 10 samolotów: sześć airbusów A320neo i cztery A321neo.

Samoloty PLAY latały w latach 2023 -2025 sezonowo z Lotniska Chopina na Islandię, a także w okresie świąteczno-noworocznym.







