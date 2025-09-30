Już od 1 października w całej Polsce zacznie obowiązywać ogólnokrajowy system kaucyjny na wybrane opakowania po napojach. W praktyce oznacza to doliczenie do ceny produktu opłaty zwrotnej - 50 groszy za plastikowe butelki i puszki oraz 1 zł za zwrotne butelki szklane. Sprawdź, jakie zmiany czekają konsumentów, jak działa nowy system i jakie korzyści przyniesie środowisku.

Zdjęcie ilustracyjne/Shutterstock / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Dodatkowa opłata - co oznacza?

Od 1 października do sklepowego rachunku będzie doliczana dodatkowa opłata - kaucja - dla niektórych produktów. Wyniesie ona 50 groszy dla butelek plastikowych i puszek oraz 1 złoty dla szklanych butelek zwrotnych. Opłata obejmuje plastikowe butelki do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Na początku system obejmie tylko te opakowania, które posiadają nowe oznaczenie kaucji. Nie wszystkie butelki czy puszki będą objęte zwrotem od razu - wdrażanie systemu będzie stopniowe, ale z czasem coraz więcej produktów trafi do systemu kaucyjnego. Dzięki wyraźnym etykietom konsumenci łatwo rozpoznają, które opakowania można oddać i odzyskać pieniądze.

Zwrot bez paragonu - wygoda dla konsumentów

Nowością, którą wprowadza system kaucyjny, jest możliwość zwrotu opakowań bez konieczności okazywania paragonu. Warunkiem jest jednak, by oddawane opakowanie było nienaruszone, z czytelnym kodem kreskowym i widocznym znakiem kaucji. Uszkodzone lub zgniecione butelki i puszki nie zostaną przyjęte w punkcie zwrotu, dlatego warto zmienić dotychczasowe nawyki i nie zgniatać opakowań objętych kaucją.

Recykling plastikowej butelki / Mateusz Krymski / PAP

Korzyści dla środowiska i portfela

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce to szansa na ograniczenie ilości odpadów trafiających do środowiska. W krajach takich jak Niemcy czy Norwegia, gdzie podobne rozwiązania już funkcjonują, poziom zwrotu opakowań sięga nawet 97 proc. Przykład Litwy pokazuje, że już w ciągu dwóch lat od wdrożenia systemu można osiągnąć 90-procentową skuteczność zwrotów. To oznacza realną poprawę w zakresie recyklingu i ochrony środowiska.

Nowy system wymaga od konsumentów nie tylko zwracania opakowań, ale także dbania o ich stan. To także szansa na wzrost świadomości ekologicznej wśród Polaków. Przewidziane są liczne kampanie informacyjne, które mają ułatwić zrozumienie zasad działania systemu i zachęcić do aktywnego udziału w recyklingu.