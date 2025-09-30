Samolot WizzAira z Warszawy do Barcelony musiał przymusowo zawrócić do stolicy przed godz. 6 rano. Powodem - jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz - było najprawdopodobniej zderzenie z ptakiem. Na pokładzie było ponad 150 osób.
Chodzi o samolot linii WizzAir, który wystartował o godz. 5:35 jako pierwszy dzisiaj o poranku, po nocnej przerwie.
Służby prasowe lotniska zapewniły dziennikarza RMF FM, że maszyna bezpieczna wylądowała.
W takich nagłych przypadkach na lotnisku wprowadzone mogą być trzy poziomy zagrożenia. Dzisiaj zapadła decyzja o tym, by uruchomić ten pierwszy, najniższy - tak zwaną gotowość lokalną. Ta procedura przed godz. 7 została odwołana, a praca lotniska wróciła do normy.
Pasażerowie feralnego lotu odlecieli do Barcelony z ponad 6-godzinnym opóźnieniem.
Pozostałe samoloty - między innymi do Wiednia, do Szczecina, do Nicei i do Brukseli - powinny wystartować zgodnie z planem.
