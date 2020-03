Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez PKN Orlen Energi - poinformował płocki koncern. Jak podkreślił Orlen w komunikacie, zgoda KE jest "bezwarunkowa".

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Jesteśmy krok dalej w realizacji strategicznego celu, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Jest to szczególnie ważne w tak trudnej sytuacji, w której znajdujemy się teraz z powodu epidemii koronawirusa - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jego zdaniem, połączenie PKN Orlen z Energą to szansa na wzmocnienie obu firm, jak również polskiej gospodarki. Zdywersyfikowanie źródeł przychodów zwiększy stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej Grupy. Konsolidacja branży energetycznej i paliwowo-naftowej stała się dźwignią rozwoju oraz konkurencyjności narodowych firm w Europie i na świecie - dodał

Koncern podał jednocześnie, że w związku z decyzją KE spełnił się warunek prawny, pod którym koncern ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Energi. W grudniu zeszłego roku Orlen wezwał do sprzedaży wszystkich 414.067.114 akcji Energi, po 7 zł za sztukę. Zapisy w wezwaniu PKN Orlen na akcje Energi trwają od 31 stycznia. We wtorek 31 marca na zamknięciu GPW akcje Energi notowane były po 6,90 zł.

W ubiegłym tygodniu zarząd Orlenu podjął decyzję o wydłużeniu do 22 kwietnia terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu powołując się na "uzasadnione okoliczności".

W ocenie Orlenu sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne - przypomniał PKN Orlen.

Koncern zaznaczył, że ponad 30 proc. produkowanego przez Energę wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE. Dla PKN Orlen to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, np. bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku, ma to też istotne znaczenie w kontekście planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe - wskazał płocki koncern.

Jak podała także spółka, transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych energii elektrycznej przez Energę. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców - zaznaczył Orlen.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Wyjaśnia przy tym, iż podstawowa jej działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną oraz cieplną, a także obrót gazem. Energa zasila 3 mln odbiorców biznesowych i indywidualnych. Zatrudnia ok. 9,6 tys. pracowników. Podmiotem dominującym w grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku, której akcje są notowane od grudnia 2013 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.