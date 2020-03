PGNiG poinformowało o korzystnym wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie w sporze z Gazpromem. Trybunał nakazał wstecznie zmienić cenę w kontrakcie jamalskim. Według PGNiG oznacza to konieczność zwrotu przez Gazprom około 1,5 mld dolarów.

Zdj. ilustracyjne / Jakub Kamiński / PAP

Jak podało PGNiG, ustalona przez arbitraż cena kontraktowa obowiązuje wstecznie, od 1 listopada 2014 roku, czyli od złożenia przez polską spółkę wniosku o renegocjację ceny kontraktowej.

Nowa formuła - jak podkreśliło PGNiG - została w sposób istotny i bezpośredni powiązana z notowaniami rynkowymi gazu ziemnego na europejskim rynku energetycznym.

We wstępnej ocenie spółki, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego, wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld dol. amerykańskich za okres od 1 listopada 2014 r. do 29 lutego 2020 r. - podała polska spółka.