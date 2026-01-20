Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) jednogłośnie zaakceptował nową ofertę nabycia spółki przez Netflixa - poinformowały dziś obie firmy. Transakcja ma zostać sfinalizowana w całości w gotówce, co ma zapewnić większą pewność wartości dla akcjonariuszy i przyspieszyć proces przejęcia.

Warner Bros. Discovery przyjął poprawioną ofertę zakupu przez Netflixa / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Gotówka zamiast akcji

"Zmieniona umowa upraszcza strukturę transakcji, zapewnia większą pewność wartości dla akcjonariuszy WBD i przyspiesza drogę do głosowania akcjonariuszy WBD" - napisano we wspólnym komunikacie firm.

Zmiana porozumienia między WBD i Netflixem to m.in. reakcja na ponawiane starania rywala Netflixa, koncernu Paramount Skydance, by pozyskać koncern w drodze wrogiego przejęcia, bezpośrednio od akcjonariuszy i z pominięciem zarządu.

Głosowanie do kwietnia

Ostatnia oferta Paramount opiewa na 30 dolarów za akcję WBD i dotyczy nabycia całej spółki, podczas gdy wartość oferty Netflixa pozostaje bez zmian na poziomie 27,75 dol. za akcję i obejmuje tylko Warner Bros., część WBD, w której skład wchodzą studia filmowe i telewizyjne oraz platformy streamingowe, ale nie tradycyjne kanały telewizyjne takie jak CNN, TNT i polski TVN. Ta część ma się nazywać Discovery Global i pozostać w rękach obecnych właścicieli.

Pierwotna umowa między WBD i Netflixem zakładała wypłatę 27,75 dolarów za każdą akcję Warner Bros. i HBO, w tym 23,25 dol. w gotówce i 4,5 dol. w akcjach Netflixa. Nowa oferta obejmuje całość kwoty w gotówce. Transakcja ma zostać sfinansowana dostępnymi zasobami gotówkowymi Netflixa, dostępnymi liniami kredytowymi i finansowaniem gwarantowanym.

Firmy poinformowały we wtorek, że spodziewają się, że nowa struktura umożliwi akcjonariuszom WBD głosowanie nad umową do kwietnia. Według "Wall Street Journal" zmiana może również wpłynąć na niektórych akcjonariuszy, którzy dotąd mieli rozważać ofertę Paramount Skydance.

