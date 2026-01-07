Zarząd Warner Bros. Discovery (WBD) jednogłośnie odrzucił poprawioną ofertę przejęcia złożoną przez Paramount Skydance. W oficjalnym liście do akcjonariuszy podkreślono, że propozycja Paramount – mimo wprowadzonych zmian – wciąż jest mniej atrakcyjna niż wcześniejsza, wstępnie zaakceptowana umowa z Netflixem.

Warner Bros. Discovery: ryzykowna oferta Paramount odrzucona, priorytetem umowa z Netflixem

WBD wskazał, że propozycja Paramount opiera się na wysokim zadłużeniu i licznych warunkach, podczas gdy Netflix oferuje pewniejszą transakcję obejmującą tylko część aktywów.

Paramount może teraz wycofać się, podwyższyć ofertę lub zażądać głosowania akcjonariuszy WBD, którzy mogą odrzucić rekomendację zarządu.

Według zarządu WBD, ofertę Paramount można porównać do ryzykownego modelu wykupu lewarowanego, czyli finansowania transakcji głównie z pożyczonych środków. Paramount, znacznie mniejszy od WBD, planował zaciągnąć ponad 50 mld dolarów dodatkowego zadłużenia, angażując wielu partnerów finansowych. Zarząd WBD uznał, że taka konstrukcja niesie ze sobą zbyt duże ryzyko, w tym możliwość niepowodzenia całej transakcji, w przeciwieństwie do "pewności fuzji z Netflixem".

Paramount, według stacji CNN, próbował rozwiać obawy dotyczące finansowania, wskazując na znaczące wsparcie Larry’ego Ellisona, właściciela Oracle i jednego z najbogatszych ludzi świata, a przy okazji ojca dyrektora generalnego Paramount Skydance. Ellison miał zagwarantować 40,4 mld dolarów na sfinansowanie transakcji o wartości 78 mld dolarów. Mimo to, Paramount nie podwyższył swojej oferty powyżej 30 dolarów za akcję WBD.

Dla porównania, Netflix zaoferował 27,75 dolarów za każdą akcję Warner Bros. i HBO, z czego 23,25 dolarów w gotówce, a resztę w akcjach Netflixa. Oferta Netflixa dotyczy jednak tylko części WBD - bez kanałów telewizyjnych. Zarząd WBD podkreślił, że kanały te, połączone w spółkę Discovery Global, mają znaczną wartość, podczas gdy Paramount wycenił je na zaledwie 1 dolara za akcję.

Obecnie Paramount ma trzy możliwości: wycofać się z negocjacji, podwyższyć ofertę lub zażądać głosowania od akcjonariuszy WBD. Wrogi charakter proponowanego przejęcia oznacza, że właściciele akcji WBD mogą odrzucić rekomendację zarządu, jeśli firma zdecyduje się przekazać sprawę bezpośrednio w ręce akcjonariuszy.