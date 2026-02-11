Inwestowanie w fundusze ETF zyskuje na popularności, bo pozwala na zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego i zmniejszenie ryzyka inwestycji. Czym są fundusze ETF i jak w nie inwestować? Oto krótki poradnik.

Początki funduszy ETF

Fundusze ETF to nic innego jak instrumenty finansowe obejmujące koszyk akcji, towarów lub innych aktywów. Zazwyczaj skupiają się na określonym indeksie, branży albo kategorii aktywów. Po pandemii COVID-19 liczba funduszy zaczęła rosnąć i już w 2022 roku na światowych rynkach było ich ok. 8000.

Inwestorzy mogą w danej chwili kupować i sprzedawać jednostki funduszy ETF w trakcie sesji giełdowej, reagując na wydarzenia na świecie, trendy rynkowe i zmienność kursów niektórych spółek.

Pierwszy fundusz ETF powstał w 1993 roku jako instrument mający odzwierciedlać indeks S&P 500. Obecnie umożliwiają one też inwestorom ekspozycję na historycznie trudno dostępne aktywa, takie jak fizyczne towary lub akcje na zagranicznych giełdach. Poprzez ETF można zyskać dostęp do rynków ropy naftowej, metali szlachetnych, a nawet produktów rolnych.

Jak działają fundusze ETF?

Każdy z nowych funduszy ETF wymaga zatwierdzenia przez organ nadzorujący rynek. W przypadku Stanów Zjednoczonych będzie to Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). W Europie fundusze ETF podlegają kontroli dyrektywie UCITS, która zapewnia odpowiednie standardy ochrony uczestników funduszy.

Do handlu funduszami ETF dochodzi przez całą sesję giełdową. Do nabycia jednostek funduszu dochodzi w taki sam sposób jak w przypadku akcji spółek. Z tego też powodu ich cena jest zmienna i podlega wahaniom.

Na rynku istnieje wiele rodzajów funduszy ETF, ale warto wyróżnić te najważniejsze. Fundusze ETF na akcje śledzą indeksy gromadzące wybrane grupy akcji np. dużych lub małych spółek, spółek z sektora paliwowego, czy też spółek z wybranego kraju. W ten sposób inwestor zyskuje możliwość uzyskania ekspozycji na akcje różnych spółek, zamiast inwestowania w pojedyncze akcje, co może nie dać satysfakcjonującego rezultatu.

Fundusze ETF na indeksy pozwalają śledzić cały indeks giełdowy, np. S&P 500 czy US Tech 100. Ich założenie jest proste - mają oddawać wyniki indeksu referencyjnego poprzez gromadzenie akcji wchodzących w skład tego indeksu.

Popularne są też fundusze ETF na sektor, które z kolei śledzą akcje spółek z danej dziedziny gospodarki. Przykładem może być fundusz iShares Nasdaq Biotechnology ETF (BTEC.DE), który zajmuje się inwestowaniem w akcje spółek z sektora biotechnologii.

Fundusze ETF na towary dają dostęp do płynnych i mocno zmiennych rynków, takich jak ropa naftowa, złoto, miedź, a nawet kawa. Najczęściej opierają się one na instrumentach pochodnych, a nie na fizycznych towarach, przez co wiążą się z większym ryzykiem.

Inwestowanie pasywne czy inwestowanie aktywne?

Decydując się na wejście w świat funduszy ETF, warto zapoznać się też z definicją inwestowania pasywnego i aktywnego. Pierwsze z nich polega na reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe. Prowadzi to do częstego otwierania i zamykania pozycji. W inwestowaniu pasywnym skupiamy się na perspektywach długoterminowych, ograniczając liczbę transakcji i stawiając na stopniowy wzrost wartości portfela.

Jeśli zdecydujemy się na inwestowanie aktywne, naszym celem będzie maksymalizacja stopy zwrotu w krótkim okresie czasu. Inwestowanie pasywne da nam możliwość wykorzystywania długoterminowych, czasem fundamentalnych zmian w danym sektorze. Może się to wiązać z mniejszym ryzykiem, ale też mniejszym zyskiem. Dlatego to inwestor sam musi podjąć decyzję, jaką drogę obrać, analizując własne cele inwestycyjne.

Stawiając na inwestowanie pasywne, inwestor nie musi codziennie śledzić rynków i analizować zmian w wycenie posiadanych aktywów. W tym przypadku wskazane jest inwestowanie w perspektywiczne spółki i branże, które będą potrzebować czasu na osiągnięcie pełnego potencjału.

Zalety i wady inwestowania w ETF

Inwestowanie w fundusze ETF uważane jest za bezpieczniejsze, gdyż pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Obniżają też koszty transakcji, gdyż jednym ruchem mogą zapewnić ekspozycję na dziesiątki lub nawet setki instrumentów. Zakup pojedynczych akcji spółek w tym przypadku byłby równoznaczny z zawieraniem wielu transakcji, a co za tym idzie - ponoszeniem kosztów.

Fundusze ETF dają też możliwość minimalizowania ryzyka związanego z inwestowaniem w ledwie jedno aktywo. Prawdopodobieństwo straty jest mniejsze, ale musimy pamiętać, że nigdy nie jest zerowe. Niektóre z funduszy ETF są również zabezpieczone fizycznymi dostawami określonego surowca lub metalu szlachetnego, który w imieniu inwestorów jest nabywany na rynku. Daje to możliwość ekspozycji na fizycznie zabezpieczone złoto, ropę naftową czy kawę, bez wcześniejszego zakupu tego towaru.

Wśród wad funduszy ETF wymienia się m.in. mniejszy potencjał zwrotu niż w przypadku zakupu akcji pojedynczej spółki. Wynika to z faktu, że fundusze ETF tworzone są przez wiele komponentów - wzrost wyceny jednego z nich może być równoważony przez spadek innego.

Inwestowanie w fundusze ETF nie daje gwarancji zysku. Jeśli zostanie on zbudowany w oparciu o spółki znajdujące się w kiepskiej kondycji albo działające w branży znajdującej się w kryzysie, dywersyfikacja portfela będzie tylko iluzją. Równocześnie niektóre fundusze ETF mogą być słabo zarządzane, a nieodpowiedni dobór spółek może doprowadzić do sytuacji, w której dana branża zyskuje na wartości, podczas gdy wybrany ETF - nie.