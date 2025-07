W cyklu Owocowe Poniedziałki w Radiu RMF24 w tym tygodniu pod lupę wzięliśmy owoce leśne – jagody i poziomki. Jakie mają walory zdrowotne i smakowe? Opowiedzieli nam o tym eksperci. "Tak naprawdę wystarczą jedna, bądź dwie garści tych owoców […]. One charakteryzują się wysoką zawartością antyoksydantów, czyli zmiatają wolne rodniki, które przyspieszają starzenie. W dodatku mają mało cukru, więc sprawdzą się dla diabetyków czy osób z insulinoopornością" - mówiła Małgorzata Pielichowska, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka. Z kolei szef kuchni Przemek Błaszczyk dla amatorów niecodziennych smaków polecił lody jagodowe z gorgonzolą czy sorbet z jagód z dodatkiem jałowca. "Takie połączenie może budzić chwilowy strach, że tego się nie da jeść… Zdecydowanie się da! Spróbujcie sami, a zobaczycie, że te smaki świetnie się zgrają" – doradził kucharz.

Lody z serem? Czemu nie!

Szef kuchni Przemek Błaszczyk zaproponował nietuzinkowe zastosowanie jagód w kuchni. Chodzi o połączenie lodów jagodowych z serem pleśniowym gorgonzola.

Bardzo łatwo to zrobić, tylko trzeba uważać, żeby nie przesadzić. Chodzi o lody z jagodami i gorgonzolą. Genialne połączenie. Takie połączenie może budzić chwilowy strach, że tego się nie da jeść... Zdecydowanie się da! Spróbujcie sami, a zobaczycie, że te smaki świetnie się zgrają - mówił.

Innym nietypowym połączeniem polecanym przez kucharza jest sorbet jagodowy z ziołami.

Skłaniam się na przykład ku tymiankowi. Może też być rozmaryn. Chodzi nam o aromaty, które kojarzą nam się z lasem, dlatego sprawdzi się też jałowiec - radził szef kuchni.

Poza wytrawnymi wydaniami jagód i poziomek kucharz mówił również o powszechnie znanych sposobach na te owoce.

Pamiętam, jak na wsi była taka prawdziwa śmietana ukwaszona i do tego jagody. No i wtedy koniecznie posypane cukrem. To mój wspaniały smak dzieciństwa. Dzisiaj na topie mamy jagodzianki. Organizuje się różne konkursy, kto i w którym mieście robi najlepszą jagodziankę. Dyskutuje się nad tym, czy jagodzianka ma być z kruszonką, czy z posypką, z cukrem pudrem albo lukrem... A według mnie, najważniejsze, żeby miała dużo jagód - ocenił Przemek Błaszczyk.

Deser z użyciem poziomek, na który zwrócił uwagę kucharz to millefeuille.

Poziomka nam się kojarzy, że to taka mikro truskawka. Natomiast ma ona dużo bardziej intensywny aromat i zapach. Świetnie sprawdza się w deserze zwanym millefeuille. To są warstwy ciasta francuskiego poprzekładane kremem angielskim. To taki krem, na kształt budyniu z dodatkiem wanilii. Do tego świeże poziomki. I tak przekładamy kilka warstw - wytłumaczył.

Szef kuchni zwrócił szczególną uwagę na użwanie poprawnego nazewnictwa owoców - jagód i borówek. To zupełnie różne owoce - podkreślił.

Jagoda może być nazwana borówką czarną, ale nie należy tego absolutnie łączyć z borówką amerykańską. To są dwa zupełnie inne owoce. Mają inny kolor, inną wielkość, inny smak... Po przekrojeniu środek jagody ucieka w stronę ciemnego fioletu, idzie w takie czarne nuty. Z kolei borówka amerykańska jest jasnoszara w środku. W dodatku borówka często jest hodowana, a jagoda rośnie nam dziko w lesie. Więc to są zupełnie różne owoce, aczkolwiek oba bardzo smaczne - mówił kucharz.

Dietetyczka podkreśliła, że "owoce jagodowe mają bardzo wysoki potencjał antyoksydacyjny i koncentrację związków o właściwościach przeciwzapalnych. Dzięki temu będą ważne zarówno dla mózgu czy serca, jak i pracy jelit".

Chodzi o bardzo dużą zdolność pochłaniania wolnych rodników. Dzięki temu będą wspierać naszą obronę przed zniszczeniem komórek nerwowych i przed przyspieszonym starzeniem się. Wolne rodniki zaburzają strukturę nici DNA i sprzyjają, chociażby chorobom nowotworowym. Dlatego ten potencjał antyoksydacyjny zmiatania wolnych rodników jest szalenie ważny - mówiła ekspertka.

Zwróciła też uwagę na wysoką zawartość błonnika pokarmowego, który poza pracą jelit pozwala też wydłużyć uczucie sytości.

On będzie regulować stężenie glukozy po posiłku. Będzie sprawiać, że poziom glukozy będzie wolniej wzrastał. Dzięki temu nie spadnie tak szybko i nie będzie nam się chciało znowu jeść - wyjaśniła dietetyczka.

Małgorzata Pielichowska mówiła też o szczególnych właściwościach zarówno jagód, które spierają narząd wzroku, jak i poziomek, które pomagają chronić układ nerwowy.

Jagody mają bardzo dużo takich związków, które określamy jako antocyjany. One poprawiają mikrokrążenie w oku i sprawiają, że więcej związków odżywczych do niego dociera. Wspierają też regenerację barwnika, który nazywa się rodopsyna. To barwnik światłoczuły, który umożliwia widzenie po zmroku albo adaptację do tych warunków. Antocyjany, które są zawarte w jagodach, wspierają regenerację i funkcjonowanie narządu wzroku. Tym samym mogą chronić nas przed tak zwaną kurzą ślepotą - mówiła.

Z kolei po poziomki warto sięgnąć ze względu na ich właściwości neuroprotekcyjne.

One będą spowalniać starzenie się mózgu, chronić nas przed demencją czy wspierać sprawność umysłową, w tym pamięć i koncentrację. Jest tak z uwagi na zawartość związku, który się nazywa fisetyna. Okazuje się, że poziomki mają o wiele więcej tej fisetyny niż truskawki. Także warto je jeść, włączać do diety. Nawet jedna, dwie garści dziennie, a układ nerwowy, mózg nam naprawdę podziękuje - doradziła dietetyczka.

Opracowanie: Tadeusz Węsierski