Ukraiński wywiad wojskowy alarmuje: na okupowanych terenach obwodu chersońskiego Rosjanie celowo stwarzają warunki sprzyjające rozprzestrzenianiu się wąglika. Sposób utylizacji zakażonych zwierząt oraz brak odpowiednich zabezpieczeń mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i rolnictwa regionu.

Rosjanie oskarżani o celowe rozprzestrzenianie wąglika na okupowanej Chersońszczyźnie / Shutterstock

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Według informacji Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), rosyjscy okupanci na tymczasowo zajętych terenach obwodu chersońskiego celowo doprowadzają do sytuacji, w której może dojść do rozprzestrzenienia się wąglika. Zakażone zwierzęta są przewożone do miejsc przeznaczonych do utylizacji padłej zwierzyny, bez zachowania jakichkolwiek norm sanitarnych.

W regionie znajduje się około pięćdziesięciu takich obiektów, z czego największe zagrożenie stanowi około dziesięć z nich, m.in. w okolicach miejscowości Askania-Nowa, Skadowsk i Żelazny Port. Zwłoki zakażonych zwierząt nie są spalane, lecz jedynie zakopywane, często w pobliżu dróg i zabudowań mieszkalnych - niekiedy w odległości mniejszej niż kilometr od domów.

Takie składowiska nie są ogrodzone ani w żaden sposób zabezpieczone. Z biegiem czasu mogiły osiadają, a rosyjska administracja okupacyjna - ostrzega HUR - nie prowadzi niezbędnych prac konserwacyjnych, które mogłyby zapobiec wydostawaniu się patogenów do środowiska.

Część z punktów znajduje się na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych, co dodatkowo zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się wąglika. Bakterie tej choroby mogą przetrwać w glebie nawet kilkadziesiąt, a według niektórych źródeł - nawet sto lat.

Brak kontroli nad utylizacją zakażonych zwierząt oraz ignorowanie zasad bezpieczeństwa przez rosyjskich okupantów stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz dla lokalnego sektora rolnego.

Bio terroryzm albo pod fałszywą flagą?

Ukraińskie służby podkreślają, że takie działania mogą być traktowane jako akt bioterroryzmu wobec ludności cywilnej na okupowanych terenach. Istnieje również ryzyko, że Rosja wykorzysta sytuację do przeprowadzenia operacji dezinformacyjnej, oskarżając Ukrainę o produkcję lub użycie broni biologicznej.

Wąglik to szczególnie niebezpieczna, ostra choroba zakaźna wywoływana przez laseczkę wąglika. Do zakażenia dochodzi przez skórę, drogi oddechowe lub przewód pokarmowy. Choroba nie przenosi się z człowieka na człowieka, ale jej przebieg może być ciężki i prowadzić do śmierci, jeśli nie zostanie podjęte szybkie leczenie. W Ukrainie przypadki wąglika są rzadkie.