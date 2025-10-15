2,9 proc. rdr - tyle we wrześniu wyniosła inflacja, podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły więc o 2,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 5,8 proc. i towarów o 1,9 proc.).

Inflacja we wrześniu wyniosła rdr 2,9 proc., a mdm 0,0 proc. - podał GUS / Shutterstock

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że CPI we wrześniu wyniósł 2,9 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

/ Michał Czernek / PAP

Ceny jakich towarów i usług najmocniej wzrosły, a jakich spadły?

We wrześniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny: odzieży i obuwia (o 2,7 proc.), mieszkania (o 0,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 0,5 proc.) oraz edukacji (o 2,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,10 p. proc, 0,08 p. proc. i po 0,03 p. proc.

Niższe ceny: transportu (o 1,3 proc.), żywności (o 0,5 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 1,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o: 0,13 p. proc., 0,12 p. proc. oraz 0,08 p. proc.

W porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wyższe ceny m.in.: żywności (o 3,9 proc.), mieszkania (o 3,1 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,8 proc.), restauracji i hoteli (o 5,4 proc.) oraz zdrowia (o 4,8 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogó-łem odpowiednio o: 0,92 p. proc., 0,77 p. proc., 0,35 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,28 p. proc. Z kolei niższe ceny transportu (o 3,8 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpo-wiednio o 0,40 p. proc. i 0,03 p. proc.

/ Michał Czernek / PAP

"Koniec z drożyzną! Inflacja spadła do 2,9 proc. – jeszcze dwa lata temu przekraczała 10 proc." - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.