Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przyjęty przez rząd. Celem jest zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27, co wpłynie na ceny trunków.
- Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
- Planowane są większe podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-2027.
- Podwyżki oznaczają wzrost ceny butelki piwa o 16 groszy, a butelki wódki o 3 złote.
Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.
Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku.
Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.
To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr, a butelka wódki o 3 zł - powiedział Szłapka.
Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.