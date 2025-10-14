Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przyjęty przez rząd. Celem jest zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w latach 2026-27, co wpłynie na ceny trunków.

Napoje alkoholowe mogą zdrożeć / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Planowane są większe podwyżki akcyzy na alkohol w latach 2026-2027.

Podwyżki oznaczają wzrost ceny butelki piwa o 16 groszy, a butelki wódki o 3 złote.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

Projekt zakłada zwiększenie skali podwyżek akcyzy na alkohol w przyszłym roku.

Obecnie w ustawie zapisane są podwyżki tego podatku o 5 proc. w roku 2026 oraz o 5 proc. w roku 2027. W projekcie przyjętym przez rząd znalazła się propozycja podniesienia stawki akcyzy w roku 2026 o 15 proc., a w roku 2027 - o 10 proc.

To oznacza, że butelka piwa zdrożałaby o 16 gr, a butelka wódki o 3 zł - powiedział Szłapka.

Projektowane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.