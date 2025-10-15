Pepco, znana sieć dyskontów oferująca odzież, zabawki oraz artykuły dekoracyjne, ogłosiła zamknięcie aż 28 sklepów w Niemczech do końca stycznia 2026 roku. Decyzja ta jest efektem problemów finansowych oraz braku perspektyw ekonomicznych na dalsze prowadzenie działalności w dotychczasowym zakresie. Pozostałe 36 placówek uznano za „obiecujące” i będą one kontynuować działalność.

Kłopoty Pepco w Niemczech: niewypłacalność i restrukturyzacja / Shutterstock

Jak wynika z oficjalnego oświadczenia spółki, blisko połowa sklepów Pepco w Niemczech zostanie zamknięta z powodu braku perspektyw ekonomicznych. Zamknięcia obejmą 28 placówek - mają one zakończyć działalność najpóźniej do końca stycznia 2026 roku, po przeprowadzeniu tradycyjnych wyprzedaży likwidacyjnych. W ten sposób sieć zamierza zminimalizować straty i skupić się na najbardziej obiecujących lokalizacjach.

Pepco Germany GmbH znalazło się w poważnych tarapatach. Już w lipcu firma złożyła wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego w sądzie rejonowym w Berlinie-Charlottenburg. Powodem były narastające straty oraz problemy w zarządzaniu siecią sklepów.

Tylko w Niemczech Pepco zatrudniało około 500 osób - teraz aż 165 z nich straci pracę w wyniku zamknięcia niemal połowy placówek oraz ograniczenia administracji w Berlinie.

Co dalej z Pepco w Niemczech i Europie?

To nie pierwsze tak radykalne posunięcie w historii firmy. W 2024 roku Pepco całkowicie wycofało się z Austrii.

Jeszcze dwa lata temu Pepco zapowiadało dynamiczny rozwój na rynku niemieckim. Celem było otwarcie nawet 2000 sklepów w dłuższej perspektywie. Rzeczywistość okazała się jednak znacznie bardziej wymagająca. Rynek dyskontów w Niemczech jest niezwykle konkurencyjny - prężnie rozwijają się takie sieci jak Action czy Tedi, które skutecznie przyciągają klientów atrakcyjną ofertą i niskimi cenami.

Obecnie Pepco posiada 4000 placówek w 18 krajach Europy i zatrudnia ponad 31 tysięcy pracowników.