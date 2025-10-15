Na polsko-ukraińskich przejściach granicznych doszło do dwóch nietypowych interwencji straży granicznej. Funkcjonariusze zatrzymali obywatela Mołdawii z fałszywym prawem jazdy oraz Ukraińca, który próbował wyjechać z Polski, okazując dokument wydany jeszcze przez władze ZSRR.

Prawo jazdy z czasów ZSRR / Straż Graniczna /

Do pierwszego zdarzenia doszło 11 października na przejściu granicznym w Korczowej. Podczas kontroli podróżnych wyjeżdżających z Polski uwagę funkcjonariuszy zwrócił 42-letni obywatel Mołdawii.

Mężczyzna okazał do kontroli mołdawskie prawo jazdy, które wzbudziło podejrzenia strażników. Po dokładnej analizie dokumentu okazało się, że brakuje w nim wielu wymaganych zabezpieczeń.

Mężczyzna nie próbował zaprzeczać. Przyznał się do posłużenia fałszywym dokumentem i dobrowolnie poddał karze 4 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok.

Obywatel Mołdawii mógł kontynuować podróż na Ukrainę, ale już jako pasażer.



Prawo jazdy z czasów ZSRR w Malhowicach

Dzień wcześniej, 10 października, na przejściu granicznym w Malhowicach funkcjonariusze zatrzymali 62-letniego obywatela Ukrainy.

Mężczyzna do kontroli okazał prawo jazdy wydane w 1989 roku przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Jak informują służby, taki dokument nie uprawnia do prowadzenia pojazdów na terenie Polski. Sprawa została przekazana policji, a wobec cudzoziemca skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie.



Jak wynika z danych straży granicznej, od początku 2025 roku funkcjonariusze z bieszczadzkiego oddziału podczas kontroli granicznej oraz działań wewnątrz kraju wykryli już ponad 2,5 tysiąca fałszywych dokumentów.