Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim w całej Polsce ruszyły kontrole straży miejskiej dotyczące źródeł ogrzewania oraz obowiązku zgłoszenia ich do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Za brak wpisu w ewidencji lub złożenie danych nieprawdziwych grozi grzywna - od 500 zł do nawet 5 tys. Co trzeba koniecznie wiedzieć?

/ Shutterstock

Straż miejska ruszyła z kontrolami - sprawdza systemy ogrzewania oraz wpisy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Brak wpisu w CEEB lub podanie fałszywych danych może słono kosztować - od 500 zł do 5 tys. zł.

Kontrole są wyrywkowe i dotyczą zarówno nowych, jak i starszych budynków.

W trakcie kontroli sprawdzany jest m.in. rodzaj kotła, paliwa oraz zgodność z deklaracją CEEB.

Jak przygotować się na wizytę funkcjonariuszy i uniknąć kar? O tym przeczytasz poniżej.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

Straż miejska rozpoczęła w domach jednorodzinnych kontrole systemów ogrzewania, posiadania wpisu w CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, ale też posiadania kompostownika. Właściciele domów i zarządcy budynków muszą być przygotowani na wizytę funkcjonariuszy. Za brak wpisu w ewidencji czy złożenie danych nieprawdziwych grozi kara od 500 zł do 5 tys. Kontrole są wyrywkowe i obejmują zarówno nowe, jak i starsze budynki.

Czym jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to ogólnopolski rejestr, w którym gromadzone są informacje o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek zgłoszenia dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku, jeśli moc źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW. Deklarację należy złożyć zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i użytkowych. Można to zrobić TUTAJ lub TUTAJ .

Jak wygląda kontrola?

Straż miejska - mające nowe uprawnienia od 2024 roku - ma prawo sprawdzić, czy budynek został zgłoszony do CEEB oraz czy sposób ogrzewania jest zgodny z przepisami. Kontrole odbywają się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Funkcjonariusze mogą poprosić o okazanie potwierdzenia złożenia deklaracji lub sprawdzić dane w systemie.

Podczas kontroli sprawdzane są: