Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy, która podnosi opłatę cukrową. Jak poinformowała kancelaria premiera, wzrosnąć ma również podatek od wygranych z gier losowych.

Rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej opłatę cukrową (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Opłata maksymalna za zawartość cukrów lub słodzików w napoju będzie wynosić 1,8 zł za litr (obecnie jest to 1,2 zł).

Rząd chce również podnieść podatek od wygranych, z 10 do 15 proc.

We wtorek rząd zaakceptował przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podała kancelaria premiera w komunikacie.

W projekcie proponuje się podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość cukrów lub słodzików w napoju - z 0,50 zł do 0,70 zł - za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej z substancji słodzących oraz opłaty zmiennej - z 0,05 zł do 0,10 zł - za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju. Przy czym opłata maksymalna będzie wynosić 1,8 zł za litr napoju (obecnie jest to 1,2 zł).

Proponuje się także podniesienie wysokości opłaty stałej za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych, z 0,10 zł do 1,00 zł.

Poza tym w projekcie proponuje się podniesienie podatku z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową z 10 proc. do 15 proc.