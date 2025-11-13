Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybkie szacunki dot. polskiego PKB. W trzecim kwartale 2025 r. wzrosło ono o 3,7 proc. rdr. i było o 0,8 procent wyższe niż w poprzednim.

PKB Polski. Przedstawiono najświeższe dane

Wstępne dane GUS pokazują, że gospodarka Polski w trzecim kwartale 2025 roku urosła o 3,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, co jest zgodne z przewidywaniami analityków.

PKB Polski w trzecim kwartale 2025 r. był o 0,8 procent wyższy niż w poprzednim, drugim kwartale tego samego roku.

Czym jest PKB?

PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto, to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych, który mierzy łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku lub kwartału).

PKB pokazuje, jak duża jest gospodarka danego państwa i jak się ona rozwija. Wzrost PKB oznacza, że gospodarka się powiększa, a spadek - że się kurczy. Wskaźnik ten jest często używany do porównywania poziomu rozwoju gospodarczego różnych krajów oraz do oceny tempa wzrostu gospodarczego.