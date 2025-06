Michał R. usłyszał w czwartek zarzut niedopełnienia obowiązków nadzorowania i dbania o majątek Orlen S.A. - poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie. Były członek zarządu Orlen S.A. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Michał R. został zatrzymany / Shutterstock

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy wyrządzenia spółkom OTS Gmbh i Orlen S.A. szkody w kwocie ok. 378 mln dolarów, będącej równowartością kwoty ok. 1,5 mld zł w wyniku zawarcia od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego Michała R. środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, zakazu kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 3,5 mln zł.

Jednocześnie prokurator zabezpieczył mienie podejrzanego w łącznej kwocie ponad 10 mln zł w postaci środków pieniężnych w kwocie 8 mln zł, mieszkania, udziałów w spółkach prawa handlowego i złota.

Głośna akcja ABW

Michał R. został zatrzymany w środę na polecenie prokuratury przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

To czwarta osoba podejrzana w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczącym działania na szkodę spółek OTS Gmbh i Orlen S.A.

Aktualnie podejrzany Filip W. pozostaje tymczasowo aresztowany, z kolei podejrzani Samer A. i Marcin O. nadal są poszukiwani, a Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła z wnioskami o ich ekstradycję, w przypadku Samera A. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Marcina O. do Szwajcarii.