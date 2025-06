Miliony osób obejrzały setki wygenerowanych przez sztuczną inteligencję fałszywych kazań papieża Leona XIV. Trafiły one do internetu - podała agencja Ansa.

Papież Leon XIV / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Platformy, na których pojawiły się takie sfabrykowane nagrania, usunęły już wiele z nich.

Blisko miesiąc po wyborze papieża materiały stworzone przy użyciu AI zalewają, jak zaznaczono, YouTube i TikToka. Trafiły tam setki rzekomych kazań i przemówień Leona XIV po angielsku i hiszpańsku.

Emerytowany profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego Oren Etzioni, założyciel organizacji TrueMedia.org, walczącej ze zjawiskiem tzw. deepfake, wyjaśnił: "Panuje naturalne zainteresowanie tym, co nowy papież ma do powiedzenia, bo ludzie nie znają dotąd jego poglądów i jego stylu. To doskonała okazja do tego, by siać zamęt poprzez dezinformację wygenerowaną przez sztuczną inteligencję".

Po tym, gdy platforma YouTube, została zawiadomiona o 26 kanałach, na których publikowano fałszywe nagrania, zamknęła 16 z nich za naruszenie przepisów i wprowadzanie odbiorców w błąd.

Również TikTok, gdzie krążyły takie wideo, usunął te materiały.

Wcześniej jednak, jak podkreśliła Ansa, zobaczyły je miliony osób.