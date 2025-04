Plan już gotowy. Orlen zamierza połączyć się ze spółką Orlen Olefiny utworzoną w 2021 r. do pozyskania finansowania i realizacji projektu Kompleksu Olefiny III.

Orlen / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Płocki koncern wskazał we wtorkowym komunikacie, że połączenie Orlenu ze spółką Orlen Olefiny nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Orlen Olefiny na spółkę przejmującą, czyli na Orlen, bez konieczności podwyższania kapitału zakładowego ani dokonywania w związku z takim połączeniem zmian statutu spółki.

Dodano, że 22 kwietnia obie spółki pisemnie uzgodniły plan połączenia. Podkreślono również, że połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) każdej z łączących się spółek. "W celu podjęcia uchwały połączeniowej spółka zwoła walne zgromadzenie na dzień nie wcześniejszy niż 2 czerwca 2025 r." - podano w komunikacie.

W grudniu 2024 r. zarząd Orlenu podjął decyzję o zatrzymaniu Projektu Olefiny III, którego rzeczywiste koszty realizacji, jak oszacowano wówczas, sześciokrotnie przekroczyłyby pierwotne założenia. Według zarządu Orlenu miało to uchronić spółkę przed stratą ok. 15 mld zł. "Te środki przeznaczone zostaną na projekty trwale zwiększające konkurencyjność spółki oraz polskiej gospodarki" - zapewniono.

Orlen zapowiedział, że dążąc do ograniczenia negatywnych efektów ekonomicznych inwestycji w Olefiny III, wykorzysta powstałą infrastrukturę, jako bazę do realizacji projektu Nowa Chemia. Informowano, że to projekt oparty o nowe założenia technologiczne, operacyjne i biznesowe w ramach, którego powstanie nowoczesna instalacja do produkcji monomerów oraz zwiększone zostaną możliwości sprzedażowe spółki w obszarze tlenku etylenu i glikoli, styrenu oraz frakcji butadeinowej C4 w wolumenie zoptymalizowanym do potrzeb rynkowych. Płocki koncern zakłada, że Nowa Chemia od ok. 2030 r. przejmie funkcje instalacji działającej obecnie w ramach kompleksu Olefin II.