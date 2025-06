8 tys. 181,72 zł – tyle, według opublikowanych w środę wstępnych danych GUS, wynosiło w 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2024 r. To więcej o 13,6 proc. niż w 2023 r.

GUS przedstawił nowe dane dot. wynagrodzenia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W komunikacie urząd zaznaczył, że jest to wzrost większy niż notowany w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., wówczas bowiem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 13,1 proc.

GUS podkreślił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto pozostało zróżnicowane. W 2024 r. wahało się od 5 tys. 516,44 zł w branży zakwaterowanie i gastronomia do 13 tys. 459,50 zł w branży informacja i komunikacja. GUS wyliczył, że było to odpowiednio o 32,6 proc. mniej i o 64,5 proc. więcej od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Z komunikatu GUS wynika, że wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto w 2024 r. zanotowano we wszystkich branżach. Wyniósł on od 2,3 proc. w branży Górnictwo i wydobywanie i Pozostała działalność usługowa do 24,2 proc. w branży Edukacja.

"W 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto wyniosło w okresie od stycznia do czerwca 4242,00 zł, a w okresie od lipca do grudnia 4300,00 zł. W okresie od stycznia do czerwca stanowiło 53,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej bez wypłat nagród rocznych, natomiast w okresie od lipca do grudnia 51,8 proc. Według danych wstępnych w grudniu 2024 r. wynagrodzenie, które było równe lub niższe niż minimalne wynagrodzenie brutto pobierało 402,7 tys. zatrudnionych osób" - poinformował GUS.

Wynagrodzenia w Polsce / Adam Ziemienowicz / PAP

Ile wyniosło przeciętne zatrudnienie?

Według wstępnych danych przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 11 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 0,3 proc.

GUS poinformował, że w 2024 r. najwięcej etatów skupionych było w branży Przetwórstwo przemysłowe, gdzie zatrudnionych było 22,5 proc. przeciętnego zatrudnienia ogółem. W stosunku do 2023 r. przeciętne zatrudnienie najbardziej wzrosło w sekcjach Zakwaterowanie i gastronomia (o 3,1 proc.) oraz Opieka zdrowotna i pomoc społeczna i Działalność związana z kulturą, rozrywką (o 2,1 proc.).

"W odniesieniu do 2023 r. przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się w pięciu sekcjach, gdzie największy spadek odnotowano w sekcjach Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz Administrowanie i działalność wspierająca (odpowiednio o 3,2 proc. i 2,6 proc.)" - podał GUS.