Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje o procesie przyznawania rent wdowich dla emerytów i rencistów rolniczych, z ponad 54 tysiącami wydanych już decyzji. Te pierwsze wypłaty mają rozpocząć się już 7 lipca tego roku.

Renty wdowie dla emerytów i rencistów rolniczych. KRUS wydał ponad 54 tys. decyzji / Shutterstock

KRUS podaje, że do ich oddziałów regionalnych wpłynęło aż 121 351 wniosków o renty wdowie, z których 54 111 zostało już pozytywnie rozpatrzonych.

Rentę wdowią, jak przypomina KRUS, można pobierać jednocześnie z własną emeryturą rolniczą lub rentą z tytułu niezdolności do pracy, co stanowi istotne wsparcie finansowe.

Rozkład geograficzny decyzji

Interesujący jest również rozkład geograficzny wydanych decyzji. Najwięcej pozytywnych rozstrzygnięć odnotowano na Mazowszu, gdzie placówki KRUS wydały 9 tys. 396 decyzji.

Lubelszczyzna i Białostocczyzna również prezentują wysokie liczby z 7,4 tys. oraz 7 tys. 284 decyzjami odpowiednio.

Z kolei w Zielonej Górze, Częstochowie oraz Opolu liczba wydanych decyzji jest znacznie mniejsza, co może wskazywać na regionalne różnice w liczbie wniosków lub w dostępie do informacji na temat możliwości ubiegania się o to świadczenie.

Kobiety dominują w statystykach wniosków

Ciekawym aspektem jest również to, że większość wniosków, bo aż 85 proc., zostało złożonych przez kobiety. Mimo że renta wdowia jest świadczeniem dostępnym dla obu płci, to zdecydowanie więcej kobiet decyduje się na złożenie wniosku. Najwięcej mężczyzn ubiegających się o świadczenie pochodzi z Mazowsza, Lubelszczyzny i Wielkopolski.

Terminy i zasady wypłat

KRUS zapewnia, że renty wdowie będą wypłacane regularnie, siódmego dnia każdego miesiąca, a dla tych, którzy potrzebują transferu za granicę, przewidziane są wypłaty około ósmego dnia każdego miesiąca. To zapewnia pewność i stabilność finansową dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Nowe regulacje prawne

Warto również zwrócić uwagę na zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia 2025 roku, wprowadzające nowe zasady dotyczące renty wdowiej. Kluczowe warunki to m.in. posiadanie prawa do własnej emerytury rolniczej lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wiek emerytalny. Ponadto, prawo do renty wdowiej ustaje w przypadku zawarcia nowego związku małżeńskiego, co stanowi istotny element regulacji.