Po ponad stu latach działalności zamknięto Spółdzielnię Mleczarską w Lidzbarku Welskim (woj. warmińsko-mazurskie). Decyzja o zakończeniu produkcji oznacza utratę pracy dla całej załogi, a także koniec historii, która na stałe wpisała się w krajobraz regionu.

Upadek polskiej mleczarni (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak poinformował lokalny serwis lidzbarkonline.pl, produkcja w mleczarni została wstrzymana, a 17 osób otrzymało wypowiedzenia. To właśnie trudna sytuacja finansowa była głównym powodem zamknięcia zakładu. Przez lata mleczarnia w Lidzbarku Welskim starała się utrzymać na rynku, jednak narastające problemy ekonomiczne okazały się nie do przezwyciężenia.

Jeszcze w 2021 roku zakład notował wzrost przychodów - z 10,43 mln zł do 11,30 mln zł. Niestety, już w czwartym kwartale 2022 roku branża mleczarska zaczęła odczuwać symptomy kryzysu.

Jak podaje Forum Mleczarskie, "ofiarą załamania rynkowego stały się małe podmioty mleczarskie, które ostatni rok zamknęły stratą netto. Wśród nich jest mleczarnia w Lidzbarku Welskim, która przy przychodach rzędu 14,53 mln zł miała ponad 400 tys. zł straty netto". Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej w 2024 roku, kiedy strata netto przekroczyła już 1 mln zł.

Pracownicy mleczarni w Lidzbarku Welskim zwolnieni. Stracili źródło dochodu

W obliczu narastających problemów finansowych, władze mleczarni zwróciły się do gminy o wsparcie. Burmistrz Lidzbarka Welskiego, Andrzej Piątkowski potwierdził, że gmina udzieliła pomocy w formie ulg podatkowych.

W latach 2024-2025 gmina udzieliła pomocy w formie ulg podatkowych. W 2024 roku umorzono również zaległości podatkowe wraz z odsetkami za miesiące od lutego do lipca oraz od września do grudnia. Natomiast w 2025 r. umorzono zaległości za czerwiec-sierpień - przekazał burmistrz. Niestety, nawet te działania nie zdołały uratować zakładu przed upadkiem.

Zamknięcie mleczarni to nie tylko cios dla pracowników, którzy z dnia na dzień stracili źródło utrzymania, ale również dla całej lokalnej społeczności. Zakład był bowiem nieodłącznym elementem życia mieszkańców Lidzbarka Welskiego.

Spółdzielnia Mleczarska była firmą z wieloletnią tradycją, a jej wyroby, cenione za wyjątkowy smak, stanowiły dumę Lidzbarka i towarzyszyły zarówno mieszkańcom, jak i gościom. Zamknięcie zakładu to ogromna strata - dla lokalnej społeczności, naszej tradycji, a przede wszystkim dla pracowników, z których około 20 osób straci zatrudnienie. Ubolewam, jako burmistrz, że ta decyzja (w gestii spółdzielni oczywiście) została podjęta, ale muszę ją uszanować - podkreślił Andrzej Piątkowski.

Historia mleczarni w Lidzbarku Welskim sięga początków XX wieku. Przez dziesięciolecia zakład oferował mieszkańcom i gościom szeroką gamę produktów mlecznych - od mleka, przez twaróg, kefir i maślankę, aż po słynny Ser Welski. To właśnie ten ser w 2007 roku został wpisany na listę produktów tradycyjnych Warmii i Mazur, stając się symbolem lokalnej jakości i rzemiosła.